Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Что сказал Зеленский?
Ракеты для ПВО нужны на наших пусковых установках, а не на складах где-то вдали от реальных угроз,
– заявил Зеленский.
Он отметил, что на встречах в Соединенных Штатах в ходе недавнего визита стороны договорились о нескольких вариантах применения ракетных систем и расширении сотрудничества между украинскими и американскими компаниями.
Продолжается подготовка соответствующих документов и взаимодействие между компаниями. Генерал Палиса будет координировать эту работу с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями. У наших будет больше сил,
– пообещал президент.