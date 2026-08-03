Про це він розповів у власних соцмережах.
Що сказав Зеленський?
Президент розповів, що Україна працює з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки. Зеленський висловив сподівання, що діалог дасть результат.
Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз,
– заявив Зеленський.
Він зазначив, що на зустрічах у Сполучених Штатах під час нещодавнього візиту сторони домовилися про кілька варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між українськими та американськими компаніями.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Триває підготовка відповідних документів та комунікація між компаніями. Генерал Паліса координуватиме цю роботу з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками. Буде більше сили для наших,
– пообіцяв президент.