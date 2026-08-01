Також президент назвав засоби тиску на Росію. Про це він розповів у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський?

Після чергової масованої атаки країни-агресорки на столицю президент України звернувся до партнерів. Він перерахував інструменти, якими має скористатись Захід, щоб зупинити Росію.

Зеленський підкреслив, що Україна бачить слова підтримки кожної країни, які коментують російські воєнні злочини. Проте президент зазначив, що єдина сильна реакція, яка допомагає людям це додаткова підтримка.

Він наголосив на важливості передачі Києву ракет для Patriot. Очільник держави сказав, що партнери мають ухвалити політичне рішення про передачу необхідних пакетів для захисту мирного населення.

Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що кожен день відсутності допомоги дає Росії можливість безперешкодно вбивати людей.

Наприкінці він подякував кожному, хто допомагає Україні, захищає життя й рятує людей.