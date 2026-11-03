Спутниковая разведка за 15 минут: как американская компания Vantor ускорила обнаружение целей для ВСУ

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О сокращении времени доставки спутниковых снимков сообщила сама компания Vantor. В ходе испытаний новой системы обработки данных компания добилась результата в 11 минут, тогда как украинские военные уже используют отдельную систему, позволяющую получать актуальные снимки примерно через 15 минут после съемки. Ранее передача таких данных могла занимать часы или даже дни.

Как спутниковые снимки попадают к военным

Раньше спутниковая разведка в основном работала через централизованные штабы. Военные подавали запрос на съемку нужного участка, а готовый результат проходил несколько этапов обработки и согласования. За это время пусковая установка, колонна техники или мобильный командный пункт противника могли изменить позицию.

В июне 2026 года "Милитари 24" рассказал о системе оперативной спутниковой разведки для ВСУ , созданную при участии Vantor, Persistent Systems, нидерландской Bravo1Alpha и украинского производителя "Буревий". Военные получили возможность заказывать съемку и получать изображения непосредственно на телефоны, планшеты и ноутбуки без традиционного длительного прохождения информации через штабные звенья.

По данным участников испытаний, этот подход позволил сократить время от обнаружения до поражения отдельных целей на 90%. Однако это результат конкретных тестовых сценариев, а не гарантированный показатель для каждой операции.

Почему спутниковые снимки теперь поступают быстрее

Обычно спутник сначала передает необработанные данные на наземную станцию, откуда их пересылают в централизованную систему обработки. После создания готового изображения оно попадает на серверы, а уже оттуда – к заказчику. Передача больших файлов и ожидание в очереди могут увеличивать задержку.

Инженеры Vantor изменили именно этот процесс. Теперь часть обработки выполняется вблизи наземной станции, принявшей данные со спутника, а срочные задания не ожидают своей очереди среди обычных коммерческих заказов. Компания также оптимизировала программную архитектуру преобразования необработанных данных в готовые изображения.

В ходе испытаний Vantor продемонстрировала передачу снимков через облачную инфраструктуру за 11 минут. Результаты в пределах 15 минут или менее, по словам разработчика, удалось повторить в разных регионах. При этом компания подчеркивает, что ускорение обеспечила прежде всего модернизация наземной инфраструктуры, а не обработка снимков на борту спутника. Показатель в семь минут для украинских подразделений независимо подтвердить не удалось.

Искусственный интеллект помогает выявлять изменения на местности

Получить снимок быстро – недостаточно: нужно еще понять, что изменилось на позициях противника. Для этого Vantor разрабатывает программные средства с искусственным интеллектом, которые могут сравнивать изображения, искать изменения на местности и объединять данные различных датчиков.

В октябре 2025 года компания объявила о переименовании с Maxar Intelligence на Vantor и представила геопространственную платформу Tensorglobe. Она объединяет спутниковые снимки, данные дронов и наземных систем для создания актуальной картины местности. Поэтому сообщения о якобы предстоящем ребрендинге в середине 2026 года являются ложными.

Оптические спутники имеют и ограничения: съемка зависит от облачности и освещения, а аппарат не может постоянно находиться над одной точкой. Поэтому такая информация дополняет, но не заменяет разведывательные дроны и наземные средства наблюдения.

Почему Vantor отличается от спутников ICEYE

Украинская разведка также использует радиолокационные снимки финской компании ICEYE. Как Как ранее сообщал 24 Канал, проект "Народный спутник" предоставил ГУР почти шесть тысяч снимков, которые используются для обнаружения военных объектов и оценки последствий ударов.

Радарные аппараты ICEYE способны наблюдать за поверхностью даже ночью и при облачности. В свою очередь, высокодетальные оптические снимки Vantor позволяют рассматривать объекты в видимом диапазоне. В совокупности эти технологии дают более полную картину, чем каждая из них в отдельности.

Россия также проявляет интерес к западным космическим аппаратам. 24 Канал сообщал об опасных сближениях российских спутников с западными аппаратами , в частности к спутнику ICEYE.

Станет ли спутниковая разведка еще быстрее

В сентябре 2026 года Vantor анонсировала создание будущей группировки Pulse. По плану, оно будет обеспечивать съемку отдельных участков Земли с интервалом до 15 минут и иметь разрешение примерно 40 сантиметров на пиксель. Однако эти возможности пока не следует приписывать действующей орбитальной группировке.

Не стоит также путать частоту съемки определенной территории с временем доставки готового изображения. Для украинских военных решающим становится не одна рекордная цифра, а способность регулярно получать актуальные данные именно тогда, когда цель еще находится в определенном районе.