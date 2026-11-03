Супутникова розвідка за 15 хвилин: як американська Vantor пришвидшила виявлення цілей для ЗСУ

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Про скорочення часу доставки супутникових зображень повідомила сама Vantor. Під час випробувань нової системи обробки даних компанія отримала результат в 11 хвилин, тоді як українські військові вже використовують окрему систему, що дозволяє отримувати актуальні знімки приблизно за 15 хвилин після знімання. Раніше передача таких даних могла тривати години або навіть дні.

Як супутникові знімки потрапляють до військових

Раніше супутникова розвідка здебільшого працювала через централізовані штаби. Військові подавали запит на знімання потрібної ділянки, а готовий результат проходив кілька етапів обробки та погодження. За цей час пускова установка, колона техніки або мобільний командний пункт ворога могли змінити позицію.

У червні 2026 року Мілітарі 24 розповідав про систему швидкої супутникової розвідки для ЗСУ, створену за участі Vantor, Persistent Systems, нідерландської Bravo1Alpha та українського виробника "Буревій". Військові отримали можливість замовляти знімання й отримувати зображення безпосередньо на телефони, планшети та ноутбуки без традиційного тривалого проходження інформації через штабні ланки.

За даними учасників випробувань, цей підхід дозволив скоротити час від виявлення до ураження окремих цілей на величину до 90%. Проте це результат конкретних тестових сценаріїв, а не гарантований показник для кожної операції.

Чому супутникові знімки тепер надходять швидше

Зазвичай супутник спочатку передає необроблені дані на наземну станцію, звідки їх пересилають до централізованої системи обробки. Після створення готового зображення воно потрапляє на сервери, а вже звідти до замовника. Передавання великих файлів і очікування у черзі можуть збільшувати затримку.

Інженери Vantor змінили саме цей процес. Тепер частину обробки виконують поблизу наземної станції, яка прийняла дані із супутника, а термінові завдання не чекають у загальній черзі комерційних замовлень. Компанія також оптимізувала програмну архітектуру перетворення необроблених даних на готові зображення.

Під час випробувань Vantor продемонструвала передачу знімків через хмарну інфраструктуру за 11 хвилин. Результати в межах 15 хвилин чи менше, за словами розробника, вдалося повторити в різних регіонах. При цьому компанія наголошує, що прискорення забезпечила передусім модернізація наземної інфраструктури, а не обробка знімків на борту супутника. Показник у сім хвилин для українських підрозділів незалежно підтвердити не вдалося.

Штучний інтелект допомагає шукати зміни на місцевості

Отримати знімок швидко недостатньо: потрібно ще зрозуміти, що змінилося на позиціях противника. Для цього Vantor розвиває програмні засоби зі штучним інтелектом, які можуть порівнювати зображення, шукати зміни на місцевості та поєднувати дані різних сенсорів.

У жовтні 2025 року компанія оголосила про перейменування з Maxar Intelligence на Vantor і представила геопросторову платформу Tensorglobe. Вона об'єднує супутникові знімки, дані дронів і наземних систем для створення актуальної картини місцевості. Тож повідомлення про нібито ребрендинг у середині 2026 року є помилковим.

Оптичні супутники мають і обмеження: знімання залежить від хмарності та освітлення, а апарат не може постійно перебувати над однією точкою. Тому така інформація доповнює, але не замінює розвідувальні дрони й наземні засоби спостереження.

Чим Vantor відрізняється від супутників ICEYE

Українська розвідка користується також радіолокаційними знімками фінської ICEYE. Як раніше повідомляв 24 Канал, проєкт "Народний супутник" забезпечив ГУР майже шість тисяч знімків, які використовують для виявлення військових об'єктів та оцінювання наслідків ударів.

Радарні апарати ICEYE здатні спостерігати за поверхнею навіть уночі й за хмарності. Натомість високодетальні оптичні знімки Vantor допомагають розглядати об'єкти у видимому діапазоні. Разом ці технології дають ширшу картину, ніж кожна окремо.

Росія також виявляє інтерес до західних космічних апаратів. 24 Канал повідомляв про небезпечні зближення російських супутників із західними апаратами, зокрема супутником ICEYE.

Чи стане супутникова розвідка ще швидшою

У вересні 2026 року Vantor анонсувала створення майбутнього угруповання Pulse. За планом, воно забезпечуватиме знімання окремих ділянок Землі з інтервалом до 15 хвилин й матиме роздільну здатність приблизно 40 сантиметрів на піксель. Однак ці можливості ще не слід приписувати чинному орбітальному угрупованню.

Не варто також плутати частоту знімання певної території з часом доставки готового зображення. Для українських військових вирішальним стає не одна рекордна цифра, а здатність регулярно отримувати актуальні дані саме тоді, коли ціль ще перебуває у визначеному районі.