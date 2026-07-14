Нидерланды резко увеличат производство боеприпасов для Украины: что известно
Нидерланды совместно с отечественными оборонными компаниями увеличат производство боеприпасов для Киева. Такое решение было принято на фоне регулярных ударов России по Украине.
Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус.
По словам министра обороны, в Украине почти ежедневно приходится сбивать баллистические ракеты, поэтому страна будет сотрудничать с нидерландскими компаниями, чтобы обеспечить достаточное производство боеприпасов.
Она подчеркнула, что это укрепит безопасность как Украины, так и самих Нидерландов.
Это хорошо для Украины и хорошо для Нидерландов. Вместе с союзниками мы объединяем наши усилия. Сильная инициатива,
– заявила Ешилгез-Зегериус.
В то же время премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европа должна усилить защиту своего населения и критически важной инфраструктуры из-за стремительного наращивания Россией производства баллистических ракет.
По его словам, для эффективного противодействия этой угрозе необходимо объединить усилия союзников. Он добавил, что Нидерланды вместе с 9 странами и рядом оборонных компаний создали Интегрированную коалицию по противодействию баллистическим ракетам.
Коалиция объединит усилия в сфере технологий и оборонной промышленности для создания совместной защиты от баллистических ракет. При этом опыт, который Украина приобрела за последние годы, незаменим для реализации этого проекта,
– подчеркнул Йеттен.
Что еще известно о военной помощи Украине?
Президент Франции заявил, что Украина получит истребители Rafale уже в 2028–2029 годах. Лидеры также обсудили укрепление противовоздушной обороны.
Dassault Rafale – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для выполнения широкого спектра боевых задач.
Международные партнеры продолжают активно поддерживать ВСУ современным высокотехнологичным вооружением отечественного производства. Так, Германия приняла решение о закупке 50 тысяч украинских дронов Shrike для Сил обороны.