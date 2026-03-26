Их очень много, – боец "Халк" раскрыл, чем сбивают "Молнии" и "Герани"
- Россия все чаще использует дроны "Молния" на фронте. Также фиксируют реактивные "Герань-3" и "Герань-5".
- Оператор зенитных БпЛА Отдельной президентской бригады Роман "Халк" рассказал, как бороться против этих дронов.
Россия чрезвычайно часто использует дроны "Молния" по прифронтовым территориям. Так же на фронте время от времени фиксируют и реактивные "Герань-3" и "Герань-5".
Оператор зенитных БпЛА Отдельной президентской бригады Роман "Халк" рассказал 24 Каналу, что беспилотники "Молния" выделяются своей боевой частью, которая больше противотанковой мины. Они могут залезать на 20 – 30 километров вглубь линии фронта, атакуя логистику. Их действительно много
Возможно ли бороться против "Молнии" и "Гераней"?
По словам военного, "Молнии" можно вполне эффективно сбивать зенитными FPV-дронами. Они чрезвычайно хорошо справляются с такой угрозой.
Кроме того, Россия все активнее начинает использовать реактивные беспилотники "Герань-3" и "Герань-5", которые отличаются своей скоростью. Но Силы обороны уже придумали, как противодействовать таким БпЛА.
"Герань-3" нам удавалось сбивать. "Герань-5" встречал где-то четыре раза. Очень быстрые реактивные дроны. Но можем сказать, что мы нашли противодействие этим "Гераням". Ждем момента, чтобы продемонстрировать, что наш способ является действенным,
– рассказал военный.
Обратите внимание! Пока дроны-перехватчики не могут работать против реактивных дронов. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, как тогда противодействовать "Гераням".
Что известно о "Молнии"?
- Российские дроны "Молния" являются вызовом для украинских военных. Средства радиоэлектронной борьбы не всегда эффективно их подавляют по ряду причин. Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, в чем проблема.
- Российские оккупанты продолжают модифицировать дроны "Молния". Теперь их используют также как разведывательные беспилотники. При этом модифицированная "Молния" в 10 – 15 раз дешевле аналогов.
- Ранее враг использовал более дорогие беспилотники вроде "Орланов", которые стоили под 100 тысяч долларов. Поэтому враг начал искать более дешевую альтернативу.