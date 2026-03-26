Их очень много, – боец "Халк" раскрыл, чем сбивают "Молнии" и "Герани"

Россия чрезвычайно часто использует дроны "Молния" по прифронтовым территориям. Так же на фронте время от времени фиксируют и реактивные "Герань-3" и "Герань-5".

Оператор зенитных БпЛА Отдельной президентской бригады Роман "Халк" рассказал 24 Каналу, что беспилотники "Молния" выделяются своей боевой частью, которая больше противотанковой мины. Они могут залезать на 20 – 30 километров вглубь линии фронта, атакуя логистику. Их действительно много

Смотрите также Опаснее "Кинжала": что известно о ракетах Х-69, которые Россия запускала в ночь на 24 марта

Возможно ли бороться против "Молнии" и "Гераней"?

По словам военного, "Молнии" можно вполне эффективно сбивать зенитными FPV-дронами. Они чрезвычайно хорошо справляются с такой угрозой.

Кроме того, Россия все активнее начинает использовать реактивные беспилотники "Герань-3" и "Герань-5", которые отличаются своей скоростью. Но Силы обороны уже придумали, как противодействовать таким БпЛА.

"Герань-3" нам удавалось сбивать. "Герань-5" встречал где-то четыре раза. Очень быстрые реактивные дроны. Но можем сказать, что мы нашли противодействие этим "Гераням". Ждем момента, чтобы продемонстрировать, что наш способ является действенным,

– рассказал военный.

Обратите внимание! Пока дроны-перехватчики не могут работать против реактивных дронов. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, как тогда противодействовать "Гераням".

Что известно о "Молнии"?