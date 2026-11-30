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О смене тактики вражеских атак в Полтавской области "Суспильне" рассказал военнослужащий Александр. По его словам, оккупанты постоянно пытаются обойти украинскую систему ПВО, комбинируя различные типы авиационного вооружения. Для противодействия этим угрозам мобильные группы каждый раз корректируют свои действия непосредственно во время опасности с воздуха.

Как работают расчеты ПВО?

В составе мобильной огневой группы несут службу трое бойцов: старший, наводчик-пулеметчик и водитель. Как отметил Александр, у каждого есть свои задачи, однако все бойцы полностью взаимозаменяемы.

Команда выезжает на рубежи по указанию пункта управления, после чего разворачивается и ведет наблюдение. Днем для точного поражения воздушных целей используют специальные прицелы, а ночью работу обеспечивают тепловизоры.

Работа огневых расчетов всегда сопряжена с опасностью, поскольку траекторию падения сбитого дрона предсказать сложно.

Деревянные крылья и новая масса взрывчатки

Военные отмечают, что количество реактивных беспилотников и ракет типа "Бандероль" существенно возросло. Российские инженеры постоянно модифицируют БПЛА.

В качестве трофея защитники хранят уцелевшее крыло сбитого дрона "Гербера", изготовленное из дерева и обмотанное армированным скотчем. Если раньше такие аппараты несли лишь незначительный заряд, то сейчас масса боевой части достигает примерно 25 килограммов.

Применение реактивных беспилотников фиксируется и в других регионах страны. В частности, в ночь на 20 ноября оккупанты подвергли массированной атаке Кривой Рог реактивными дронами, повредив инфраструктуру города и оставив без электричества часть районов.