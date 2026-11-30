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Про зміну тактики ворожих атак на Полтавщині Суспільному розповів військовослужбовець Олександр. За його словами, окупанти постійно намагаються обійти українську систему ППО, комбінуючи різні типи повітряного озброєння. Для протидії цим загрозам мобільні групи щоразу коригують дії безпосередньо під час небезпеки з повітря.

Як працюють розрахунки ППО?

У складі мобільної вогневої групи несуть службу троє бійців: старший, навідник-кулеметник та водій. Як зазначив Олександр, у кожного є свої завдання, проте всі бійці повністю взаємозамінні.

Команда виїжджає на рубежі за вказівкою пункту управління, після чого розгортається і веде спостереження. Удень для точного ураження повітряних цілей використовують спеціальні приціли, а вночі роботу забезпечують тепловізори.

Робота вогневих розрахунків завжди пов'язана з небезпекою, оскільки траєкторію падіння збитого дрона спрогнозувати важко.

Дерев'яні крила та нова маса вибухівки

Військові помічають, що реактивних безпілотників та ракет на кшталт "Бандероль" суттєво побільшало. Російські інженери безперервно модифікують БпЛА.

Як трофей захисники зберігають уціліле крило від збитого дрона "Гербера", виготовлене з дерева та обмотане армованим скотчем. Якщо раніше такі апарати несли лише незначний заряд, то зараз маса бойової частини сягає приблизно 25 кілограмів.

Застосування реактивних безпілотників фіксують і в інших регіонах країни. Зокрема, у ніч проти 20 листопада окупанти масовано атакували Кривий Ріг реактивними дронами, пошкодивши інфраструктуру міста та знеструмивши частину районів.