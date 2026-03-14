Персидский залив в очереди за дронами: как Украина продает опыт уничтожения "Шахедов" и получит ли за это Patriot

Пожар войны в Персидском заливе превратил украинский опыт борьбы с ударными беспилотниками в ценный ресурс. Киев уже отправил экспертные группы в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, где будет делиться наработанными за годы боевого опыта методами перехвата "Шахедов" и средствами радиоэлектронной борьбы.

Экономически это может стать настоящим глотком воздуха для украинского ВПК – производители уже показали, что могут предлагать доступные и эффективные альтернативы дорогим ракетным перехватчикам, а внешние контракты обеспечат средства на масштабирование и модернизацию производства.

Как отмечает авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, продажи и серьезные инвестиции от партнеров могут ускорить автоматизацию, повысить качество систем и дать технологический скачок для дальнейших решений в "оборонке". Однако успех будет зависеть не только от рынка: юридические ограничения на экспорт вооружений во время войны, риски утечки технологий и необходимость реформ в системе экспортного контроля делают этот путь сложным.

Эксперты отмечают, что Украине нужно быстро создать четкие регуляции и стратегии, чтобы превратить временный спрос на долгосрочную возможность стать глобальным хабом defense-tech – и в этом смысле политика и бизнес должны работать синхронно. О перспективах Украины от ближневосточного конфликта 24 Канал пообщался с экспертами по авиации, технологиям и геополитике.

Как Украина реагирует на войну на Ближнем Востоке?

Страны Ближнего Востока с начала войны в регионе начали обращаться к Украине за помощью в противодействии ударным беспилотникам, в частности иранским "Шахедам". Говорится как о передаче практического опыта, так и о возможных закупках украинских систем перехвата дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 марта заявил, что Киев уже направил на Ближний Восток три специализированные команды специалистов по борьбе с беспилотниками – вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. По словам президента, они будут работать в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, где будут помогать местным партнерам создавать системы противодействия дроновым атакам. В обмен на помощь в сбивании дронов ближневосточным странам Украина рассчитывает получить дефицитные и очень важные для отражения российских атак ракеты к Patriot.

Зеленский также отметил, что Украина готова делиться опытом борьбы с иранскими дронами, которые Россия массово применяет против украинских городов. За годы войны украинские военные наработали комплексные методы противодействия таким атакам – от использования перехватчиков и мобильных групп ПВО до систем радиоэлектронной борьбы.

Параллельно с обменом опытом страны Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских технологий. По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия обсуждает возможность приобретения украинских дронов-перехватчиков и оборудования РЭБ. Потенциальный контракт может оцениваться в миллионы долларов, хотя окончательных договоренностей пока нет.



Сбитый "Шахед" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Интерес к украинским системам обусловлен тем, что они разрабатывались непосредственно во время войны и доказали эффективность против дешевых ударных дронов. По данным западных медиа, такие решения могут быть значительно дешевле чем перехват беспилотников дорогими ракетами ПВО.

Представители стран региона уже приезжали в Украину, чтобы ознакомиться с опытом применения перехватчиков и систем защиты от массированных атак беспилотников. В частности, делегации из Катара изучали работу украинских подразделений и технологий непосредственно на месте.

Важно! Киев рассматривает такое сотрудничество не только как экспорт технологий, но и как элемент более широкого обмена с партнерами. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные ракеты к системам Patriot, которые остаются критически важными для защиты украинского неба.

Спрос на украинские решения вырос после обострения ситуации на Ближнем Востоке и новых атак иранских беспилотников по объектам в регионе. Украина, которая в течение нескольких лет отражает массированные атаки таких дронов, фактически стала одним из главных источников боевого опыта в этой сфере.

В то же время потенциальный экспорт оборонных технологий из Украины остается сложным вопросом. Во время войны действуют ограничения на продажу вооружения за границу, поэтому любые контракты потребуют отдельных политических и юридических решений.

В результате Украина постепенно превращается не только в получателя военной помощи, но и в поставщика боевого опыта и технологий, которые формировались непосредственно во время войны. Для стран Ближнего Востока, которые также сталкиваются с угрозой массовых атак дронов из Ирана, этот опыт становится все более востребованным.

Станет ли сотрудничество с Ближним Востоком прорывом для украинской оборонной отрасли?

Возможности украинских производителей позволяют сейчас выпускать около тысячи дронов-перехватчиков в день, говорит в комментарии 24 Каналу Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия.

По его мнению, передача технологий ближневосточным государствам может, наоборот, помочь украинским производителям улучшить свои способности за счет внешних контрактов, получения денег, улучшить их технологические процессы.

Анатолий Храпчинский авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Фактически речь идет о прямых инвестициях, которые позволят продавать дроны по рыночной цене, а не по той, что действует для украинских закупок. Для производителей это означает экономическую выгоду, а для Украины – новые возможности масштабирования и продвижения собственного оборонно-промышленного комплекса в мире.

Храпчинский также советует отрасли обращать внимание не только на перехватчики, но и на средства РЭБ, которые существенно уменьшают возможность и точность дронов. Дополнительно надо не забывать, что иранские "Шахеды" вероятнее всего используют "меш-сеть" для взаимодействия. Именно поэтому инструменты радиоэлектронной борьбы могут пригодиться.

Эксперт также добавляет, что американские системы ПВО в регионе должны быть оснащены системами звуковой детекции для создания раннего предупреждения.

Анатолий Храпчинский авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Уверен, что ослабления для украинской обороны не будет, если будут правильно расставлены приоритеты. И при этом эти возможности могут улучшить и наши системы противовоздушной обороны, потому что мы сможем получить дополнительное финансирование со стороны стран Ближнего Востока, которое будет направлено непосредственно на закупку необходимых нам систем.

Интересно! По словам эксперта, обмен может касаться не только ракет PAC-3 к ПВО Patriot, но и разработки средств радиолокации для маловысотного радиолокационного поля. Увеличение различных сенсоров могло бы качественно помочь выявлять любые угрозы.

Анатолий Храпчинский добавляет, что реакция Европы на новые угрозы со стороны российских дронов часто является кратковременной. По его словам, после инцидентов с беспилотниками на территории Польши в сентябре 2025 года в Европе снова начали говорить об усилении противовоздушной обороны, в частности о создании так называемой "стены дронов", однако эти инициативы пока не переросли в системную стратегию.

Подобная ситуация, по его мнению, была и в начале полномасштабного вторжения, когда создали "Небесный щит Европы". Эксперт объясняет осторожную реакцию тем, что Польша находится под защитой НАТО и фактически имеет "буфер" в виде Украины, которая сдерживает российскую агрессию.

У Польши есть еще территория Украины, которая активно сдерживает Российскую Федерацию. Польша является страной НАТО и они еще верят в пятую статью,

– отметил Храпчинский.

В то же время, по его словам, страны Ближнего Востока реагируют на подобные угрозы значительно быстрее, поскольку стремятся оперативно закрыть вопросы безопасности. Именно поэтому интерес этих государств к украинским технологиям, в частности в сфере беспилотников, может стать возможностью для развития сотрудничества и усиления оборонных возможностей Украины.

Что будет с ракетами для Patriot?

Важный и чувствительный вопрос – дефицит ракет PAC-3 для украинских "Петриотов" из-за ближневосточной войны. Храпчинский объясняет, что Ближний Восток может покупать эти ракеты для Украины аналогично программе PURL США.

Анатолий Храпчинский авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Вопрос заключается в том, смогут ли США увеличить объемы производства ракет PAC-3. По результатам перехватов баллистических и сложных для поражения ракет как в Украине, так и на Ближнем Востоке видно, что имеющихся объемов производства просто недостаточно. Именно поэтому я говорю о необходимости правильного взаимодействия между союзниками. Например, Франция могла бы активнее присоединиться, предложив модернизацию систем SAMP/T, чтобы повысить их эффективность в перехвате баллистических целей, а также привлечь дополнительное финансирование, которое могло бы быть направлено на защиту Украины. Сейчас важно говорить не только о бизнесе, а о совместной архитектуре безопасности. Финансовые ресурсы стран Ближнего Востока могут стать одним из источников для создания новых технологических решений. Речь идет о расширении возможностей для разработки качественных систем, которые впоследствии могут закупаться в Европе и других странах-союзниках. В то же время средства, которые будут получать компании, например от продажи дронов-перехватчиков, должны реинвестироваться в дальнейшее развитие этих технологий. Кроме того, в Украине до сих пор в полной мере не реализовано направление радиолокационного наведения. Значительная часть систем все еще полагается на ручное управление. Следующим этапом должна стать автоматизация: автоматическое обнаружение цели, ее захват и доведение средства перехвата без постоянного вмешательства оператора.

Храпчинский заключает, что существует очень много таких интересных решений, которые можно было бы реализовать за эти средства в отрасли.



Установка Patriot / Фото AP

Для кого еще Украина может стать технологическим хабом?

О политическом аспекте "сделки" 24 Канал пообщался с Илоной Хмелевой, секретарем Совета экономической безопасности Украины (ESCU), внештатным научным сотрудником Университета Джорджа Вашингтона, юристом–международником.

Илона Хмелева секретарь Совета экономической безопасности Украины Украина точно имеет и уникальный опыт, и одни из лучших технологий. Наше главное преимущество – все это проверено настоящей войной, а не наработано в исследовательских центрах или абстрактных лабораториях. Именно поэтому Украина имеет шансы стать "технологическим хабом". Но не только для стран Ближнего Востока, но и для других регионов. Например, для стран Африки. Ситуация с Ираном – это повод задуматься над тем, как развивать собственный ВПК, в том числе и после завершения полномасштабной агрессии РФ.

О перспективах украинского ВПК свидетельствует высокий интерес к нему, считает Хмелева. По ее словам, достаточно вспомнить лишь о двух новостях:

Сыновья Трампа инвестировали в производителя дронов, который планирует получить украинские технологии.

А Эрик Принс, основатель Blackwater, уже не первый месяц проявляет интерес к инвестициям в украинские оборонные стартапы по производству дронов.

Илона Хмелева секретарь Совета экономической безопасности Украины Главное потенциальное препятствие – неспособность как частного сектора, так и государства быстро переориентироваться. Рынок оружия чрезвычайно динамичный, и здесь выигрывает тот, кто действует не только качественно, но и вовремя. В то же время мы понимаем, что сейчас и сама Украина требует все больше дронов и других технологических решений. Среди политических "кнутов" – высокие требования партнеров к безопасности передачи технологий. Реформа системы экспортного контроля, более высокие стандарты безопасности цепочек поставок – это лишь наиболее очевидные шаги. Украина точно не заинтересована в том, чтобы ее технологии или технологии союзников попали не в те руки.

Другой вызов – необходимость эффективно анализировать геополитическую ситуацию, говорит эксперт. Потому что и Ближний Восток, и другие потенциальные регионы для экспорта технологий – сверхсложные. И Украине там придется принимать филигранные политические решения.

В то же время "пряники", по словам Хмелевой, очевидны. Это и новые партнеры, и развитие экономики, и усиление влияния Украины на международной арене. Это также возможность вытеснить Россию из некоторых государств и уменьшить ее геополитический вес.

Илона Хмелева секретарь Совета экономической безопасности Украины Мы не знаем сколько еще продлится война на Ближнем Востоке. Непредсказуемость Трампа означает, что война может закончиться так же стремительно, как и началась. Поэтому "продолжительность окна" на этот раз зависит не от нас. Но это точно хороший повод, чтобы показать миру ценность наших технологий. Вопрос также в другом. Настоящее окно возможностей – момент завершения полномасштабной войны с Россией. К тому времени украинский ВПК должен иметь четкий план – как по развитию, так и по новым регионам для работы. А украинское государство должно создать эффективные правовые и регуляторные рамки. Потому что без такого стратегического подхода никакие технологии не имеют шансов на долгосрочный успех.

Дмитрий Софина, эксперт по технологиям, CEO R&D Center WINSTARS.AI, согласен с предыдущими спикерами в том, что Украина стала уникальным полигоном для развития оборонных технологий, особенно в сфере противодействия дронам. Ведь за годы войны наша страна получила самый большой в мире боевой опыт борьбы с массированными атаками дронов типа "Шахед" – более 57 тысяч атак с 2022 года.

В результате украинские компании создали дешевые и эффективные решения – от дронов-перехватчиков до систем РЭБ и тактических алгоритмов обороны. Именно поэтому страны Ближнего Востока и партнеры уже проявляют интерес к украинским технологиям и опыту,

– отмечает Софина.

Дмитрий приводит такие политические "пряники":

проверенные в боях технологии, которые работают в реальных условиях войны;

низкая стоимость решений (перехватчики могут стоить около 1–2 тысяч долларов, тогда как ракеты ПВО – миллионы);

скорость инноваций благодаря стартап-экосистеме оборонного deep-tech.

Основные барьеры ("кнуты"):

ограничения на экспорт вооружений во время войны;

политические риски передачи технологий;

нехватка масштабного оборонного производства и кадров для международных проектов.

По мнению эксперта, "скорость" прохода Украины через это окно возможностей зависит от того, насколько быстро государство и бизнес создадут гибкую модель оборонного экспорта и международного партнерства. Украинские производители уже могут производить десятки тысяч перехватчиков ежемесячно и даже имеют потенциал экспорта без ущерба для собственной обороны. Если Украина сможет масштабировать производство, упростить регуляции и создать международные оборонные альянсы, она имеет шанс превратиться в один из ключевых мировых центров defense-tech инноваций.

Заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская Политехника", доктор политических наук, профессор Василий Гулай также согласен с тем, что Украина уже становится "технологически-оборонным хабом" для стран Ближнего Востока. По его словам, это уже начинает приобретает реальные очертания в эти дни, по мере того, как очередная американо-израильская ограниченная операция против Ирана приобретает черты новой войны в Персидском заливе.

Василий Гулай доктор политических наук, профессор Украина и Саудовская Аравия ведут переговоры по отдельному соглашению о поставках оружия, которое может быть заключено уже на этой неделе. Это соглашение должно быть достаточно масштабным как по сумме, так и по количеству запланированных к закупке дронов. Некоторые из источников сообщают, что контракт на поставку дронов уже был подписан. Кроме межгосударственных переговоров и их соответствующей реализации интерес к современным украинским технологиям ПВО проявляет и крупный частный бизнес.



Одна из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco ведет переговоры с украинскими разработчиками SkyFall и Wild Hornets о закупке дронов-перехватчиков. Компания стремится защитить свои месторождения, опередив правительство Саудовской Аравии и региональных конкурентов.

Доктор политических наук Василий Гулай отмечает, что Саудовская Аравия, кроме дронов-перехватчиков, также рассматривает закупку украинских систем радиоэлектронной борьбы, а интерес к украинским технологиям противодействия беспилотникам уже проявляют и другие страны Персидского залива – в частности Катар, представители которого посещали Украину для изучения ее боевого опыта.

В то же время, по его словам, реализация таких оборонно-технических соглашений может сопровождаться рядом рисков. Речь идет, в частности, о возможных информационных кампаниях России по дискредитации украинских компаний в регионе, а также о конкурентном давлении со стороны западных производителей, ведь украинские дроны-перехватчики предлагают подобную эффективность за значительно более низкую цену.

Эксперт добавляет, что украинские производители уже имеют достаточные мощности – более 10 тысяч перехватчиков в месяц, чтобы быстро закрывать потребности партнеров. В то же время он предостерегает, что на перспективы сотрудничества могут влиять и внутренние факторы, в частности коррупционные риски и репутационные последствия громких расследований вокруг оборонных компаний.

В итоге интерес стран Персидского залива к украинским дронам-перехватчикам и системам радиоэлектронной борьбы свидетельствует о новом этапе развития украинского оборонно-технологического сектора. Боевой опыт, полученный во время полномасштабной войны, превращается в конкурентное преимущество на глобальном рынке технологий безопасности. Для украинских компаний это означает не только потенциальные контракты, но и доступ к инвестициям, масштабирование производства и дальнейшее развитие инноваций в сфере противодействия беспилотникам.

В то же время реализация таких возможностей будет зависеть от способности Украины совместить военные потребности с экспортной политикой и прозрачными правилами игры для оборонного бизнеса. Если государству удастся минимизировать репутационные и коррупционные риски, а также защитить собственные технологии, украинский defense-tech может закрепиться как важный игрок на международном рынке безопасности – не только во время войны, но и в послевоенный период.