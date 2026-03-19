Если война в Иране вскоре не завершится, в мире закончатся ракеты, –глава Rheinmetall
- Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что запасы вооружения, в частности ракет, в мире стремительно сокращаются из-за войны на Ближнем Востоке.
- Паппергер также отметил неэффективность использования дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов.
Война на Ближнем Востоке заметно ударила по запасам вооружений в мире. В немецком оборонном концерне Rheinmetall уже заявляют о значительном дефиците, в частности, ракет.
Соответствующее мнение в интервью для CNBC высказал генеральный директор концерна Армин Паппергер.
Что известно о существенном уменьшении вооружений из-за войны в Иране?
Глава правления оборонного комплекса заявил, что запасы вооружения в мире стремительно сокращаются и уже сейчас склады в Европе, США и на Ближнем Востоке почти опустошены.
Он отметил, что предсказать завершение войны с Ираном невозможно, однако длительное противостояние еще больше истощит глобальные арсеналы.
Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, может быть так, что у нас почти не останется ракет,
– подчеркнул Армин Паппергер.
Глава Rheinmetall также отметил, что использовать дорогие ракеты для уничтожения дешевых дронов неэффективно. Зато лучшим решением он считает комбинирование различных средств, в частности ракетных систем, артиллерии и средств перехвата.
В то же время спрос на ракеты, по его словам, сейчас чрезвычайно высок, и компания Rheinmetall ожидает новых контрактов в ближайшее время, в частности ведет переговоры со странами Ближнего Востока.
Отдельно он отметил успехи Украины в противодействии беспилотникам, подчеркнув их эффективность, тогда как в России, по его оценке, с этим направлением ситуация значительно слабее.
Как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на Украину?
Недавно Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "не обязаны" поддерживать Европу в вопросе Украины, хотя сейчас продолжают это делать. При этом он раскритиковал европейских партнеров на фоне войны с Ираном.
Владимир Зеленский, со своей стороны, выразил обеспокоенность тем, что события на Ближнем Востоке отвлекают внимание от переговоров по завершению войны в Украине. Он также предостерег от возможных разногласий между западными союзниками и подчеркнул важность согласованной позиции.
Украинские эксперты тоже предупреждают о последствиях противостояния на Ближнем Востоке для Украины. В частности, политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала объяснил риски того, что Соединенные Штаты Америки могут задерживать определенные партии оружия для Украины, учитывая противостояние с Ираном.