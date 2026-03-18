Пока Трамп требует у Европы направить в Иран корабли, США отвели свои за тысячи километров

Боевые корабли МВД США, предназначенные для траления мин, заметили в порту Малайзии. Оба корабля в последний раз находились на передовом развертывании на Ближнем Востоке.

После атак Ирана на торговые суда, почти остановивших движение через Ормузский пролив, эти корабли оказались за тысячи километров от региона. Об этом сообщили в TWZ.

Почему США вывели свои корабли?

Наблюдатель из Малайзии обнародовал фото кораблей ВМС США "Талса" и "Санта-Барбара", сняты, вероятно, в порту Пенанг.

Эти корабли относятся к классу "Independence" и оснащены модулями противоминной борьбы. В состав также входят буксируемый гидролокатор, беспилотные надводные аппараты для траления мин и системы их обнаружения и обезвреживания.

В издании отметили, что вывод американских кораблей из порта Бахрейна перед конфликтом был предупредительным шагом, однако причина решения отправить их за тысячи миль на восток остается неизвестной.

Зато центральное командование ВМС США впоследствии сообщило, что корабли проводят короткую логистическую остановку.

По крайней мере на данный момент значительная часть минно-тральных мощностей ВМС в регионе, на фоне серьезного конфликта с противником, который имеет опыт минной войны, сейчас находится за тысячи миль в совсем другой части мира,

– заявили в TWZ.

Пока неизвестно, как долго Tulsa и Santa Barbara будут оставаться в Малайзии и куда отправятся дальше. Также нет информации о местонахождении Canberra.

