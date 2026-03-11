Успешно уничтожаем, – в бригаде "Рубеж" рассказали о новых методах противодействия дронам-ждунам

Российские оккупанты применяют дроны-ждуны, в частности размещая их на дорогах. Силы обороны Украины для противодействия используют наземные роботизированные комплексы. Борьба с такими вражескими беспилотниками предусматривает комплекс мероприятий.

Об этом в эфире 24 Канала отметил начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что этот комплекс действий состоит из работы НРК, мобильных огневых групп с применением помповых ружей, дронов типа Mavic со сбросами.

Сложно ли обнаруживать дроны-ждуны?

Каждое утро как только видимость позволяет украинские военные начинают проводить кропотливую работу по выявлению вражеских дронов-ждунов и уничтожению их. Как рассказал Борисенко, обычно противник устанавливает эти средства на логистических путях.

Эти беспилотники ожидают момента, кода по дороге начнет двигаться техника СОУ для того, чтобы потом подняться в воздух и поразить транспорт.

Ежедневно осуществляется огромный объем работы, чтобы этому помешать. На это тратится большой ресурс. Большую часть дронов-джунов мы успешно уничтожаем,

– констатирует начальник разведки дивизиона "Рубеж".

Он отметил на том, что не так уж и трудно заметить эти дроны, ведь пока природа такая, что зелени нет, а само средство поражения довольно внушительного размера. По словам Борисенко, этот беспилотник оборудован катушкой с оптоволокном, боеприпасом, имеет большую батарею, чтобы у него была возможность длительное время быть в режиме ожидания и вести наблюдение за дорогами.

Однако все дроны конечно не найдешь и по всем не отработаешь. Они продолжают создавать нам проблемы и несут довольно большую опасность для нашего транспорта,

– подытожил Борисенко.

Заметьте! Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский сообщил, что сегодня Украина имеет инструменты для противодействия дронам-ждунам на оптоволокне, используя лазерный луч. Он расчищает пути и уничтожает оптоволокно, тогда БпЛА теряет сигнал.

Что еще известно о российских дронах-ждунах?