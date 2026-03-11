Об этом в эфире 24 Канала отметил начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что этот комплекс действий состоит из работы НРК, мобильных огневых групп с применением помповых ружей, дронов типа Mavic со сбросами.
Сложно ли обнаруживать дроны-ждуны?
Каждое утро как только видимость позволяет украинские военные начинают проводить кропотливую работу по выявлению вражеских дронов-ждунов и уничтожению их. Как рассказал Борисенко, обычно противник устанавливает эти средства на логистических путях.
Эти беспилотники ожидают момента, кода по дороге начнет двигаться техника СОУ для того, чтобы потом подняться в воздух и поразить транспорт.
Ежедневно осуществляется огромный объем работы, чтобы этому помешать. На это тратится большой ресурс. Большую часть дронов-джунов мы успешно уничтожаем,
– констатирует начальник разведки дивизиона "Рубеж".
Он отметил на том, что не так уж и трудно заметить эти дроны, ведь пока природа такая, что зелени нет, а само средство поражения довольно внушительного размера. По словам Борисенко, этот беспилотник оборудован катушкой с оптоволокном, боеприпасом, имеет большую батарею, чтобы у него была возможность длительное время быть в режиме ожидания и вести наблюдение за дорогами.
Однако все дроны конечно не найдешь и по всем не отработаешь. Они продолжают создавать нам проблемы и несут довольно большую опасность для нашего транспорта,
– подытожил Борисенко.
Заметьте! Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский сообщил, что сегодня Украина имеет инструменты для противодействия дронам-ждунам на оптоволокне, используя лазерный луч. Он расчищает пути и уничтожает оптоволокно, тогда БпЛА теряет сигнал.
Что еще известно о российских дронах-ждунах?
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал, что эти средства поражения могут находиться в состоянии ожидания до 6 часов. Они "охотятся" на гражданские и военные машины. Он пояснил, что основная работа – это выявление такого БпЛА, именно на это приходится немало времени, а вот после того, как его удается зафиксировать, он оперативно уничтожается благодаря украинским дронам со сбросами.
Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный указал на то, что дроны-ждуны обычно предусматривают оптоволокно, а в режиме ожидания могут быть в течение суток, поскольку в таком состоянии их батарея расходует заряд медленно. Он подчеркнул, что такие БпЛА могут выжидать цель не только на дорогах, но и на зданиях, а противодействовать им сложно.