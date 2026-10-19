По сообщению Генерального штаба ВСУ, разработка решений состоялась при непосредственной поддержке Совместного центра "Украина – НАТО" по анализу, подготовке и образованию. Презентация цифровых инструментов состоялась в Вильнюсе в ходе трехдневного семинара в Национальном центре кибербезопасности с участием около 30 экспертов Альянса и украинских военных аналитиков.

Что известно о новой разработке

Первая модель анализирует накопленные массивы боевых данных, погодные условия и текущую тактическую ситуацию вблизи линии соприкосновения. Благодаря этому алгоритмы с высокой вероятностью определяют интенсивность, временные интервалы, районы применения и конкретные типы российских беспилотников.

Разработчики уже успешно проверили инструмент на реальных данных с фронта, доработали его и подготовили к полноценной интеграции в системы ситуационной осведомленности Вооруженных Сил Украины.

Второй модуль предназначен для автоматизированного составления планов для артиллерийских подразделений. Искусственный интеллект в режиме реального времени учитывает имеющиеся типы вооружения, количество боеприпасов, координаты огневых позиций и оперативные ограничения.

На начальном этапе алгоритм отсеивает нереализуемые сценарии по баллистическим, пространственным и логистическим показателям, после чего оценивает и ранжирует жизнеспособные варианты. Прототип программы уже передан украинским военным для тестирования, что позволит минимизировать ручные расчеты и существенно ускорить принятие решений на поле боя.

Напомним, что Великобритания первой и будет обучать искусственный интеллект для дронова на украинской платформе. Вся информация будет храниться в защищенной среде без возможности выгрузки за пределы системы.