За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, розробка рішень відбулася за безпосередньої підтримки Спільного центру Україна – НАТО з аналізу, підготовки та освіти. Презентація цифрових інструментів відбулася у Вільнюсі під час триденного семінару в Національному центрі кібербезпеки за участю близько 30 експертів Альянсу та українських військових аналітиків.

Що відомо про нову розробку

Перша модель аналізує накопичені масиви бойових даних, погодні умови та поточну тактичну ситуацію поблизу лінії зіткнення. Завдяки цьому алгоритми з високою ймовірністю визначають інтенсивність, часові проміжки, райони застосування та конкретні типи російських безпілотників.

Розробники вже успішно верифікували інструмент на реальних даних із фронту, доопрацювали його та підготували до повноцінної інтеграції в системи ситуаційної обізнаності Збройних Сил України.

Другий модуль спрямований на автоматизоване створення планів для артилерійських підрозділів. Штучний інтелект у режимі реального часу враховує наявні типи озброєння, кількість боєприпасів, координати вогневих позицій і оперативні обмеження.

На початковому етапі алгоритм відсіює нездійсненні сценарії за балістичними, просторовими та логістичними показниками, після чого оцінює і ранжує життєздатні варіанти. Прототип програми вже передали українським військовим для тестування, що дозволить мінімізувати ручні розрахунки та суттєво пришвидшити ухвалення рішень на полі бою.

Нагадаємо, що Велика Британія першою тренуватиме штучний інтелект для дронів на українській платформі. Уся інформація зберігатиметься у захищеному середовищі без можливості завантаження за межі системи.