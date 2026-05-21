ВСУ будут учить уничтожать дроны и ракеты на новом украинском тренажере

К эксплуатации в Вооруженных Силах допустили новый лазерный тренажер для подготовки операторов FIM-92 Stinger. Система предназначена для обучения военных эффективному уничтожению воздушных целей, в частности российских дронов-камикадзе "Шахед".

У Минобороны отмечают, что новый комплекс позволит существенно удешевить и ускорить подготовку операторов ПЗРК.

Что известно о новом тренажере для борьбы с "Шахедами"?

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах новый отечественный лазерный тренажер для операторов переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger.

Новый комплекс создан для подготовки военных, которые охотятся на воздушные цели, в частности российские дроны-камикадзе типа "Шахед". Именно эти беспилотники Россия регулярно использует для атак по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

Американские ПЗРК FIM-92 Stinger находятся на вооружении украинской армии с первых дней полномасштабного вторжения России. Комплекс оснащен инфракрасной головкой самонаведения, которая способна захватывать тепловой след двигателя воздушной цели.

Именно благодаря этому Stinger эффективно работает против ударных дронов типа "Шахед", уничтожая их прямым попаданием. В Минобороны объясняют, что результативность применения ПЗРК в значительной степени зависит от уровня подготовки операторов.

В то же время традиционное обучение требует значительных ресурсов – использования боевых установок, ракет, блоков питания, охладителей и других элементов комплекса. Новый тренажер позволяет минимизировать эти расходы без потери качества подготовки.

Как работает новый тренажер?

Лазерный тренажер полностью повторяет боевой FIM-92 Stinger – его габариты, вес и алгоритм работы. Военные фактически тренируются в условиях, максимально приближенных к реальному боевому применению.

Система позволяет отрабатывать весь цикл действий оператора:

обнаружение воздушной цели;

захват цели;

сопровождение;

осуществление пуска;

поражение объекта.

Для тренировок используются беспилотники, которые имитируют различные типы угроз:

ударные БпЛА;

крылатые ракеты;

самолеты;

вертолеты.

Одной из ключевых особенностей нового комплекса является система анализа работы оператора. Тренажер автоматически фиксирует скорость обнаружения цели, точность наведения, правильность сопровождения, корректность выполнения пуска.

После этого инструктор анализирует полученные данные и корректирует процесс обучения. В Минобороны считают, что это позволит быстрее доводить навыки военных до автоматизма и повысит эффективность боевой работы мобильных огневых групп.

Систему можно развернуть примерно за 10 минут, а использовать – практически при любых погодных условиях и непосредственно в полевых лагерях. В Минобороны отмечают, что такая гибкость особенно важна в условиях современной войны, где подготовка личного состава должна происходить максимально быстро и непрерывно.

Как Украина наращивает систему подготовки против дронов?

Новый тренажер стал очередным элементом системы подготовки украинских военных к борьбе с воздушными угрозами.

Ранее оборонное ведомство уже допустило к использованию тренажеры "Чайка" и "Чайка-М" ("Мухобийка"), которые применяют для обучения уничтожению FPV-дронов, "Ланцетов" и "Шахедов".

На этих комплексах военные отрабатывают стрельбу:

из ПЗРК "Игла";

FIM-92 Stinger;

пулеметов ДШК;

Browning M2;

стрелкового оружия.

Активное внедрение таких технологий в ВСУ связано со стремительным ростом роли беспилотников на поле боя и необходимостью быстро готовить операторов противовоздушной обороны.