Об очередном случае рассказал украинский военный эксперт, специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Актуально "Флеш" объяснил, как россияне научились глушить украинские дроны-перехватчики

Что известно об опасности поражения объектов ПВО "Шахедами"?

Бескрестнов объяснил, по какому принципу действуют оккупанты. Отмечается, что сначала БпЛА типа "Шахед" или "Гербера" может проводить наблюдение за позициями ПВО, определяя, остаются ли они остаются на месте и как часто меняют дислокацию.

Далее может применяться тактика двойного удара: одна цель отвлекает на себя огонь, тогда как другая в это время осуществляет поражение объекта.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Ввиду этой тактики врага, "Флеш" подчеркнул важность осторожности для расчетов ПВО – необходимо менять позиции, использовать запасные, внимательно отслеживать пролет разведывательных БпЛА.

Эксперт добавил, что во время работы по цели один из членов экипажа должен контролировать воздушную обстановку, в частности через систему "Вираж", чтобы вовремя выявить дополнительные угрозы. Он призвал военных соблюдать правила, а также не вести хаотичный огонь, чтобы не выдать противнику расположение позиций.

Техника – это только железо, берегите свою жизнь,

– подчеркнул "Флеш".

Как работают вражеские "Шахеды"?

Россия начала использовать MESH-модемную технологию для управления ударными дронами типа "Шахед" и "Гербера", что позволяет управлять ими в реальном времени и увеличивать глубину их проникновения в тыл Украины.



Что известно о российском аналоге иранского "Шахеда" – дрон "Гербера / Инфографика 24 Канала

Принцип работы заключается в создании сети из нескольких беспилотников, где часть из них выполняет роль ретрансляторов сигнала. Они передают команды между собой "цепочкой", фактически расширяя радиосвязь от оператора до ударного дрона даже на большие расстояния.

Дополнительно могут использоваться наземные или высотные антенны, а также воздушные ретрансляторы, что еще больше увеличивает дальность управления. Для стабильной связи дроны должны работать на достаточной высоте, чтобы сигнал мог проходить без помех рельефа.

Ранее сообщалось и о том, что на дроны устанавливают камеры, в их систему интегрируют элементы искусственного интеллекта и прямое радиоуправление, что делает их более гибкими в наведении и сложными для противодействия.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Канала отметил, что в случае атак "Шахедами" Украина уже имеет достаточный набор средств для противодействия, в частности дроны-перехватчики и мобильные огневые группы. В то же время он подчеркнул, что параллельно необходимо активно развивать современные и "умные" системы противовоздушной обороны.

О каких еще угрозах предупреждал "Флеш" в последнее время?

Российские войска могли начать оснащать отдельные "Шахеды" средствами РЭБ, чтобы максимально усложнить работу украинских радиолокационных станций.

В то же время Бескрестнов отметил, что в этом нет чего-то совсем неожиданного, однако ситуацию необходимо внимательно мониторить еще до появления окончательных подтверждений.

Модернизируют в стране-агрессоре и другие беспилотники. В частности, дроны типа "Ланцет" все чаще работают в режиме полного радиомолчания вплоть до момента непосредственного удара, что затрудняет их обнаружение и сопровождение.