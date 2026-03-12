Россияне прозвали его "НЛО": Forbes предположили, какое чудо-оружие используют ВСУ

Журналисты обратили внимание на интересные сообщения с фронта о новом оружии. Принцип его работы до конца не ясен, но устройство уже эффективно борется с дронами-"ждунами".

Об этом сообщает Forbes. Там проанализировали, может ли новое оружие быть лазерным.

Какое оружие против дронов-"ждунов" изобрели ВСУ?

Украинские военные цитировали россиян, которые заявили об использовании лазерного луча против дронов-"ждунов". Мол, лазер выводит из строя оптоволоконные кабели.

Российский беспилотник, который ждал в засаде на обочине дороги, зафиксировал нечто странное, надвигающееся к нему: шар света в небе. Квадрат света сканирует дорогу вверх и вниз. Когда свет проходит мимо беспилотника, мы видим предупреждение "нет изображения", поскольку сигнал от беспилотника внезапно обрывается,

– говорится в статье.

Возможное использование лазерного оружия против дронов-"ждунов": смотрите видео

Справка. Дроны-"ждуны" (Waiters) ждут в засаде на земле. Их используют преимущественно против машин, чтобы перерезать логистику. Оптоволокно, которым управляют такими беспилотниками, потребляет меньше энергии, чем радиосвязь. Поэтому такой дрон может ждать цель несколько часов, не разряжая аккумулятор. Еще одно преимущество – оптоволоконный кабель не ограничен прямой видимостью.

Но в Forbes не считают, что на видео изображено именно лазерное оружие против "ждунов".

Они приводят данные, что имеющиеся способы перерезания прочного оптоволокна пока оказались неэффективными. Поэтому военные действительно обратили взгляд на возможности лазеров: например, промышленные лазеры могут разрезать стекло. Но разрезать так стекло в условиях фронта оказалось непростой задачей.

Было другое предположение, что луч лазера попадает в волоконно-оптический кабель и нарушает работу электроники. Но эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов ("Флеш") опроверг его.

Оптоволоконное волокно не было порезано и не повреждено, но дрон был потерян из-за ошибки оператора,

– отметили СМИ.

Украинские военные писали, что российский пилот дрона сжег ESC (электронный регулятор скорости), пытаясь убежать от странного квадрата света.

Медийщики склоняются к мнению, что это мог быть дрон, оснащенный светодиодным прожектором. Так можно выискивать блестящее оптоволокно.

Или это даже может быть структурированный световой сканер, который отображает форму объектов внизу.

В то же время авиаэксперт Анатолий Храпчинский в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что это все же был лазер.

В ВСУ сказали, как борются с дронами-"ждунами"

Начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал об этом 24 Каналу.

Бойцы подходят к этому комплексно: работают наземные роботизированные комплексы, мобильные огневые группы с применением помповых ружей, дроны типа Mavic со сбросами.