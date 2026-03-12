Про це повідомляє Forbes. Там проаналізували, чи може нова зброя бути лазерною.

Яку зброю проти дронів-"ждунів" винайшли ЗСУ?

Українські військові цитували росіян, які заявили про використання лазерного променя проти дронів-"ждунів". Мовляв, лазер виводить з ладу оптоволоконні кабелі.

Російський безпілотник, який чекав у засідці на узбіччі дороги, зафіксував щось дивне, що насувається до нього: кулю світла в небі. Квадрат світла сканує дорогу вгору та вниз. Коли світло проходить повз безпілотник, ми бачимо попередження "немає зображення", оскільки сигнал від безпілотника раптово обривається,

– ідеться в статті.

Імовірне використання лазерної зброї проти дронів-"ждунів": дивіться відео

Довідка. Дрони-"ждуни" (Waiters) чекають у засідці на землі. Їх використовують переважно проти машин, щоб перерізати логістику. Оптоволокно, яким керують такими безпілотниками, споживає менше енергії, ніж радіозв'язок. Тож такий дрон може чекати на ціль кілька годин, не розряджаючи акумулятор. Ще одна перевага – оптоволоконний кабель не обмежений прямою видимістю.

Але у Forbes не вважають, що на відео зображена саме лазерна зброя проти "ждунів".

Вони наводять дані, що наявні способи перерізання міцного оптоволокна поки що виявилися неефективними. Тому військові справді звернули погляд на можливості лазерів: наприклад, промислові лазери можуть розріза́ти скло. Але розрíзати так скло в умовах фронту виявилося непростим завданням.

Було інше припущення, що промінь лазера потрапляє у волоконно-оптичний кабель і порушує роботу електроніки. Та експерт із радіозв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш") спростував її.

Оптоволоконне волокно не було порізане та не пошкоджене, але дрон було втрачено через помилку оператора,

– наголосили ЗМІ.

Українські військові писали, що російський пілот дрона спалив ESC (електронний регулятор швидкості), намагаючись утекти від дивного квадрата світла.

Медійники схиляються до думки, що це міг бути дрон, оснащений світлодіодним прожектором. Так можна вишукувати блискуче оптоволокно.

Або це навіть може бути структурований світловий сканер, який відображає форму об'єктів внизу.

Водночас авіаексперт Анатолій Храпчинський у розмові з 24 Каналом висловив думку, що це все ж був лазер.

У ЗСУ сказали, як борються з дронами-"ждунами"

Начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів про це 24 Каналу.

Бійці підходять до цього комплексно: працюють наземні роботизовані комплекси, мобільні вогневі групи із застосуванням помпових рушниць, дрони типу Mavic зі скидами.