Росіяни не витримують війну, – авіаексперт розібрав можливості нової ворожої ракети "Ковер"

Росія розробила ракету С-71К "Ковер", яка була вперше застосована наприкінці 2025 року. Її підвішують на винищувачі Су-57. Ракета несе бойову частину від бомби ФАБ-250. Її дальність не сильно велика.

Авіаційний експерт Валерій Романенко зауважив 24 Каналу тенденцію, що ворог здешевлює свої засоби ураження. У цій концепції окупанти створили ракету "Ковер".

Дивіться також Україна зробила технологічний прорив: ЗМІ повідомляють про новий спосіб протидії "Кинджалам"

"Росіяни вже фінансово не витримують війну. Вони активно шукають засоби здешевлення. Ми ж навпаки шукаємо засоби ураження, які б завдавали якомога більше шкоди російським найважливішим підприємствам", – підкреслив він.

Довідково. Су-57 – новий винищувач ‎п'ятого покоління‎. Його швидкість – до 2450 кілометрів за годину. Дальність польоту становить приблизно 3500 кілометрів. У лютому 2026 року росіяни вихвалялися "великою партією". Однак з цими літаками теж є певні нюанси, про що неодноразово розповідали фахівці. Зокрема, у 2024 році говорили про проблеми з радаром та тепловою видимістю, а ще з центральним комп'ютером та системою управління.

Коли "видихнеться" Росія?

Валерій Романенко пояснив, що у ЗСУ можливості наростають, а росіяни у такому темпі вже не здатні відповідати. Інколи у них є ривки. Наприклад, у лютому загарбники запустили до 120 балістичних ракет. Зараз це набагато менше.

Тобто процес йде. Найімовірніше, десь влітку ми вже побачимо основні тенденції. Якщо вдається уражати російські військові підприємства і НПЗ, то десь до кінця літа Росія має видихнутися. Наступ, про який вони багато говорили, теж видихнеться до того часу,

– припустив авіаексперт.

Росія на всій лінії фронту іноді веде якісь активні операції, інколи навіть просто розвідувальні, шукає слабкі місця. Іноді ворог обирає 2-3 райони, де веде більш активний наступ. Але станом на зараз серйозних результатів цього наступу нема і не очікується.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує наступ та мобілізацію для збільшення кількості військ. Хоча, за даними розвідки, у Росії визнають неможливість виконання поставлених вищим керівництвом завдань. ЗСУ знищують наступальний потенціал російської армії. Зокрема, безповоротні втрати окупантів становлять близько 60% від загальних втрат.

Загалом командування України досить низько оцінює російські можливості активних наступальних дій. Самі окупанти кажуть, що складно наступати, коли до вихідної лінії для атаки приходить лише незначна частина сил, які призначені для штурму.

У нас "кілзона" підвищена на глибину до 50 кілометрів. Росіяни для того, щоб йти на штурм, мають ці 50 кілометрів на собі пронести запас їжі, харчів, боєприпасів, якісь інші системи, радіотехнічні засоби, якийсь запас дронів. 15 кілометрів – це стандартна "кілзона". Ми зараз збільшуємо до 50,

– пояснив Романенко.

Що відомо про ракету С-71К "Ковер"?

У Росії з'явилася нова крилата ракета С-71К "Ковер". Ворог вперше застосував її наприкінці 2025 року. Її бойова частина – осколково-фугасна авіаційна бомба ОФАБ-250-270 вагою 250 кілограмів, інтегрована в силову раму носової частини ракети. Ймовірна дальність застосування складає до 300 кілометрів.

️Корпус ракети зроблений із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, внутрішні елементи – з алюмінієвих сплавів. До бортової системи управління входять польотний контролер, інерціальна навігаційна система на базі простих сенсорів, а також система живлення.

Цікаво, що до ракети "Ковер" входять компоненти із 7 країн світу. Зокрема, американські, китайські, швейцарські, японські, німецькі, тайванські та ірландські.