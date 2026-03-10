Угода на мільйони доларів: Саудівська Аравія може замовити українські дрони, – WSJ
- Саудівська збройова компанія планує купити українські дрони-перехоплювачі для захисту від іранських БпЛА, що є ефективним та дешевшим рішенням.
- Переговори між Ер-Ріядом та Києвом продовжуються, можливе підписання угоди вже 11 березня, також планується постачання ЗРК українського виробництва.
Саудівська збройова компанія планує підписати угоду про купівлю українських дронів-перехоплювачів на тлі загрози іранських БпЛА. Така зброя є ефективною проти "Шахедів" та набагато дешевшою за Patriot.
Угода може коштувати мільйони доларів, але її поки що остаточно не підписали. Про це повідомили в WSJ.
Чому Саудівська Аравія замовила українські дрони?
Через повітряні атаки Ірану попит на ефективну зброю та ППО різко піднявся. Головна ціль – це захист від БпЛА та балістичних ракет.
Ер-Ріяд веде переговори з Києвом про купівлю дронів-перехоплювачів і систем радіоелектронної боротьби для протидії атакам іранських безпілотників.
В Kyiv Independent повідомили, що угода може бути підписана вже 11 березня. Також було укладено контракт на постачання ЗРК українського виробництва, а саудівська оборонна компанія виступила місцевим посередником.
Країни Близького Сходу, ППО яких спирається на системи THAAD, Patriot і Cheongung-II, змушені витрачати значно дорожчі ракети для перехоплення повітряних цілей.
Як Україна допоможе США на Близькому Сході?
Першу групу українських спеціалістів відправили на Близький Схід. Таке рішення може змінити ставлення країн регіону, а також зміцнити міжнародні позиції.
Українські експерти вирушили в три країни Близького Сходу, щоб поділитися досвідом збиття іранських дронів. Київ розраховує на обмін досвідом із країнами Перської затоки в обмін на ракети для систем Patriot.
Україна погодилася допомогти США боротися з іранськими дронами. Політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що Україна зараз демонструє, що є надійним партнером, на якого можна покластися.