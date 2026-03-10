Укр Рус
10 березня, 21:45
Оновлено - 21:47, 10 березня

Угода на мільйони доларів: Саудівська Аравія може замовити українські дрони, – WSJ

Данило Муринський
Основні тези
  • Саудівська збройова компанія планує купити українські дрони-перехоплювачі для захисту від іранських БпЛА, що є ефективним та дешевшим рішенням.
  • Переговори між Ер-Ріядом та Києвом продовжуються, можливе підписання угоди вже 11 березня, також планується постачання ЗРК українського виробництва.

Саудівська збройова компанія планує підписати угоду про купівлю українських дронів-перехоплювачів на тлі загрози іранських БпЛА. Така зброя є ефективною проти "Шахедів" та набагато дешевшою за Patriot.

Угода може коштувати мільйони доларів, але її поки що остаточно не підписали. Про це повідомили в WSJ.

Чому Саудівська Аравія замовила українські дрони?

Через повітряні атаки Ірану попит на ефективну зброю та ППО різко піднявся. Головна ціль – це захист від БпЛА та балістичних ракет.

Ер-Ріяд веде переговори з Києвом про купівлю дронів-перехоплювачів і систем радіоелектронної боротьби для протидії атакам іранських безпілотників. 

В Kyiv Independent повідомили, що угода може бути підписана вже 11 березня. Також було укладено контракт на постачання ЗРК українського виробництва, а саудівська оборонна компанія виступила місцевим посередником.

Країни Близького Сходу, ППО яких спирається на системи THAAD, Patriot і Cheongung-II, змушені витрачати значно дорожчі ракети для перехоплення повітряних цілей.

