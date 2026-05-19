Російський "Шахед" з онлайн-керуванням атакував об'єкт ППО: "Флеш" розкрив алгоритм дій ворога

Ворожі ударні дрони працюють над знищенням позицій українських військових. Нещодавно "Шахед" з онлайн-керуванням знову вдарив по об'єкту ППО.

Про черговий випадок розповів український військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про небезпеку ураження об'єктів ППО "Шахедами"?

Бескрестнов пояснив, за яким принципом діють окупанти. Зазначається, що спочатку БпЛА типу "Шахед" або "Гербера" може проводити спостереження за позиціями ППО, визначаючи, чи вони залишаються на місці та як часто змінюють дислокацію.

Далі може застосовуватися тактика подвійного удару: одна ціль відволікає на себе вогонь, тоді як інша в цей час здійснює ураження об'єкта.

Зважаючи на цю тактику ворога, "Флеш" підкреслив важливість обережності для розрахунків ППО – необхідно змінювати позиції, використовувати запасні, уважно відстежувати проліт розвідувальних БпЛА.

Експерт додав, що під час роботи по цілі один із членів екіпажу має контролювати повітряну обстановку, зокрема через систему "Віраж", щоб вчасно виявити додаткові загрози. Він закликав військових дотримуватися правил, а також не вести хаотичний вогонь, щоб не видати противнику розташування позицій.

Техніка – це лише залізо, бережіть своє життя,

– наголосив "Флеш".

Як працюють ворожі "Шахеди"?

Росія почала використовувати MESH-модемну технологію для керування ударними дронами типу "Шахед" і "Гербера", що дозволяє керувати ними в реальному часі та збільшувати глибину їхнього проникнення в тил України.



Принцип роботи полягає у створенні мережі з кількох безпілотників, де частина з них виконує роль ретрансляторів сигналу. Вони передають команди між собою "ланцюжком", фактично розширюючи радіозв'язок від оператора до ударного дрона навіть на великі відстані.

Додатково можуть використовуватися наземні або висотні антени, а також повітряні ретранслятори, що ще більше збільшує дальність керування. Для стабільного зв'язку дрони мають працювати на достатній висоті, щоб сигнал міг проходити без перешкод рельєфу.

Раніше повідомлялося й про те, що на дрони встановлюють камери, в їхню систему інтегрують елементи штучного інтелекту та пряме радіокерування, що робить їх більш гнучкими у наведенні й складнішими для протидії.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі 24 Каналу зазначив, що у випадку атак "Шахедами" Україна вже має достатній набір засобів для протидії, зокрема дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи. Водночас він підкреслив, що паралельно необхідно активно розвивати сучасніші та "розумні" системи протиповітряної оборони.

Про які ще загрози попереджав "Флеш" останнім часом?

Восійські війська могли почати оснащувати окремі "Шахеди" засобами РЕБ, аби максимально ускладнити роботу українських радіолокаційних станцій.

Водночас Бескрестнов зазначив, що в цьому немає чогось зовсім неочікуваного, однак ситуацію необхідно уважно моніторити ще до появи остаточних підтверджень.

Модернізують у країні-агресорці й інші безпілотники. Зокрема, дрони типу "Ланцет" дедалі частіше працюють у режимі повного радіомовчання аж до моменту безпосереднього удару, що ускладнює їх виявлення та супровід.