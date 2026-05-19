Можуть пробити діру в нашій обороні: чи реальний удар по Україні після ядерних навчань

Росія та Білорусь 18 травня розпочали спільні навчання із застосуванням ядерної зброї. Посилення ядерної риторики знову спровокувало жваві обговорення про нові загрози.

Як розповів 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, обидва диктатори уже проводили подібні навчання на території Білорусі. Вони є регулярними з початку повномасштабної війни, втім цього разу є певна відмінність.

Чи реальний удар Білорусі по Україні?

Варто розуміти, що уже не раз навчання проводили зі стратегічним ядерним озброєнням. Мовиться про балістичні ракети, які б'ють на велику відстань і теоретично можуть знищити такі великі міста як Київ, Нью-Йорк, Лондон і багато інших.

Такі навчання проводять регулярно. Але якщо говоримо про тактичне ядерне озброєння, то варто розуміти, що це невеличкі, боєголовки, потужністю декілька кілотонн. Вони абсолютно реально можуть пропалити діру в нашій обороні,

– зауважив військовий експерт.

Він пояснив, що це може бути або артилерійський снаряд, або невелика авіаційна боєголовка, або боєголовка на крилатих ракетах. Її сенс у тому, що вона робить відносно невеликий вибух, випалює 2 – 3 кілометри в обороні

Відповідно виникає питання, якими будуть наслідки використання такого озброєння. Наприклад, білоруси можуть вдарити й пробити "дірку" 2 – 3 кілометри. Це для нас означає, що ми відійдемо назад на 5 кілометрів, але у нас на всіх ділянках фронту підготовлені декілька ліній оборони. Тож ми просто перейдемо на іншу лінію й триматимемо оборону там.

З глобального погляду, використання ядерного озброєння означає, що Лукашенко, Путін – стають токсичними для світу. Наприклад, Словаччина, купує російську нафту. Австрія купує російський газ. Але тепер у них вже не буде відмовок для того, щоб зупинити ці закупівлі,

– додав Павло Нарожний.

Адже всі знатимуть, яка токсична країна, що вона знищує зовнішнє середовище, екологію всього світу. Тобто не можна сказати, що наслідки обмежаться тільки Україною. Отже, для Росії та Білорусі це стане дорогою в один кінець, означатиме знищення їхньої економіки.

Що відомо про спільні навчання Росії та Білорусі?

Навчання розпочнуться 18 травня. У них візьмуть участь підрозділи ракетних військ та авіації. Разом з росіянами вони відпрацьовуватимуть доставлення ядерних боєприпасів та підготовку до можливого застосування.

У Росії зауважили, що до навчань будуть залучені 64 тисячі військових. Також буде велика кількість зброї, техніки. Наприклад, відомо щонайменше про 200 ракетних пускових установок. Уже традиційно метою навчань назвали "відпрацювання дій зі стримування ймовірного противника"

Перед тим Володимир Зеленський заявив, що білоруси у прикордонних районах розбудовують дорожню інфраструктуру. Також вони облаштовують позиції для артилерії. Втім українські сили утримують позиції та готові до відсічі.