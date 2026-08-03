У США домовилися про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем, - Зеленський

Володимир Зеленський заслухав доповідь Павла Паліси про виконання оборонних домовленостей партнерами. Президент зазначив, що робота ведеться по трьох основних напрямках: ППО, локалізація західного озброєння в Україні та співпраця між військовими компаніями.

Зеленський наголосив на необхідності щоденної координації. Про це він розповів у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Президент сказав, що Україна працює з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки. Зеленський висловив сподівання, що діалог дасть результат.

Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз,

– заявив Зеленський.

Глава держави розповів, що в Україні триває робота для локалізації необхідних зразків західної зброї. Він додав, що ця сфера буде суттєве розширена.

Зеленський не повідомив деталей, але подякував партнерам в Європі за готовність довгостроково підтримувати Україну завдяки спільним оборонним виробництвам.

Також він зазначив, що на зустрічах у Сполучених Штатах під час нещодавнього візиту сторони домовилися про кілька варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між українськими та американськими компаніями.

Триває підготовка відповідних документів та комунікація між компаніями. Генерал Паліса координуватиме цю роботу з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками,

– наголосив президент.

Він пообіцяв, що українські військові матимуть більше можливостей.

Що відомо про військову допомогу?

Член Палати представників Конгресу США Майк Тернер заявив, що Київ та Вашингтон ведуть переговори щодо ширших можливостей доступу до технологій систем Patriot. За його словами, це б дозволило Україні налагодити власне виробництво ракет до цих систем ППО.

Після чергового масштабного удару по Києву, президент України звернуся до Європи та Сполучених Штатів з проханням надати Україні ракети-перехоплювачі. Зеленський наголосив на важливості захистити небо від російської балістики.