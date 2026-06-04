У США присвоїли розробку українського дрона Magura V7

Компанія Red Cat заявила про запуск серійного виробництва морського дрона Variant 7 (V7). Американці стверджують, що це їхня власна розробка. Втім, це зовсім не так.

Американський дрон є версією дрона Magura V7 і здебільшого спирається на український досвід. На цьому наголошує видання Defense Express.

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Як американці видали українську розробку за свою?

Фактично історія почалася ще у 2025 році, коли Red Cat виходила на ринок морських безпілотників і прямо говорила про співпрацю з розробниками, чиї дрони вже використовуються у реальних бойових умовах.

Тоді ж з'явилися перші прототипи V7, які за виглядом і характеристиками майже повторювали українську Magura V7. Деталі цієї співпраці тоді не розкривали, але зв'язок між проєктами був очевидний.

Тепер у компанії заявляють, що V7 – це повністю їхня власна розробка, хоча сам проєкт і навіть назва дуже схожі на український дрон. Водночас фінальна версія американського V7 справді може відрізнятися від українського зразка.

Відмінності більше стосуються "начинки" – у V7 встановили американські компоненти та власні системи автономного управління, контролю, зв'язку та забезпечення виконання завдань.

При цьому сама конструкція дрона залишилася схожою на українську: це модульна платформа, яку можна змінювати під різні завдання.

Окремо компанія робить ставку на масштабування виробництва. Для цього залучили партнерів, які оптимізують складання, зокрема через 3D-друк, щоб удвічі збільшити кількість дронів, які можна випускати.

Також V7 поступово отримує нові можливості. Його планують оснастити додатковими бойовими модулями, зокрема туреллю Bullfrog для протидії повітряним загрозам, а ще інтегрувати системи ройового управління після придбання компанії Apium Swarm Robotics.

Довідка: Довжина американського V7 становить близько 7,2 метра, він може розвивати швидкість до майже 74 кілометрів за годину і долати понад 1400 кілометрів. Дрон здатний перевозити нести до 650 кілограмів вибухівки. Це дозволяє встановлювати на нього різні системи – бойові модулі, ракети або інші безпілотники.

У підсумку виходить ситуація, коли США представляють V7 як свій продукт, але його концепція виросла з української розробки та досвіду використання морських дронів у реальній війні.