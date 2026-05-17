Росіяни вперше показали нову версію винищувача Су-57

Російське конструкторське бюро "Сухого" розробило нову двомісну модифікацію винищувача Су-57. Ймовірно, ця версія отримала індекс Су-57Д.

Фото нового літака опублікував російський пропагандист Ілля Туманов. На знімку видно машину з помітно збільшеною кабіною та подовженим ліхтарем, що вказує на зміну компонування під другого члена екіпажу. Про це пише "Мілітарний".

Що відомо про новий російський літак Су-57Д?

Ідея двомісного варіанту Су-57 не нова – вона ще раніше опрацьовувалася в межах російсько-індійської програми FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft)

У 2010-х роках російська Об'єднана авіабудівна корпорація та індійська Hindustan Aeronautics Limited домовилися про спільну розробку винищувача п'ятого покоління.

За домовленостями, індійська сторона мала займатися бортовими системами – зокрема комп'ютером, навігацією, дисплеями в кабіні та системами самозахисту, тоді як російська сторона відповідала за основну конструкцію та виробництво.

Очікувалося, що HAL отримає щонайменше 25% участі в проєкті, а загальний бюджет програми оцінювався у 8 – 10 мільярдів доларів.

Також планувалося, що індійська версія літака може надалі постачатися на експорт.

Су-57Д – двомісна версія винищувача / Фото Fighterbomber

Станом на жовтень 2017 року Індія ще формально залишалася учасником програми, але остаточне рішення щодо участі залежало від уряду країни.

Уже в квітні 2018 року Нью-Делі офіційно вийшов із проєкту FGFA. Причиною стали сумніви індійських військових щодо відповідності літака вимогам малопомітності.

Окрім цього, Індія висловлювала зауваження до рівня авіоніки, радарів і сенсорних систем, які, на її думку, не відповідали стандартам справжнього винищувача п'ятого покоління.

Ймовірно, нинішня двомісна версія Су-57 частково базується на напрацюваннях тієї спільної програми. Водочас її поява може бути пов'язана зі зростанням інтересу Індії до Су-57 на тлі відмови від закупівлі американських F-35.

Нагадаємо, що ще влітку 2025 року Індія офіційно повідомила США, що не зацікавлена в закупівлі винищувачів 5-го покоління Lockheed Martin F-35A Lightning II. Про це писав Bloomberg. Однією з головних причин стала вимога Індії розгорнути значну частину виробництва літаків безпосередньо на своїй території в межах програми Make in India. США, ймовірно, не погодилися передати Індії такий великий обсяг виробництва F-35 всередині країни. Також переговори ускладнилися через загальне напруження у відносинах між Індією та США, зокрема через торговельні суперечки.

Раніше Defense Express писав про те, що Індія розглядає участь у проєктах винищувача шостого покоління – британсько-італійсько-японському Tempest або європейському FCAS. Через це закупівля Су-57 видається малоймовірною.

Росія розробляє нові літаки – наскільки це загрозливо

Росія заявила, що нібито завершила концептуальні роботи над новим надзвуковим перехоплювачем МіГ-41 – майбутнім наступником МіГ-31. Однак експерти ставляться до цих заяв скептично, вважаючи їх радше пропагандою, ніж реальним проєктом.

Про цей літак у Росії говорять уже близько десяти років, але далі концептів і красивих 3D-візуалізацій справа фактично не просунулася.

Офіційно заявляється, що МіГ-41 може розвивати швидкість до 4 – 4,3 Маха, мати дуже високу стелю польоту (до 25 кілометрів із короткими підйомами до 35 кілометрів ), дальність до 3 – 4 тисяч кілометрів і навіть можливе лазерне озброєння. Але такі характеристики видаються технічно суперечливими й малореалістичними. Проблема в тому, що під ці вимоги потрібні принципово нові двигуни й технології, яких у Росії зараз немає.

Росія також намагається модернізувати свої стратегічні бомбардувальники Ту-160. Із 18 наявних літаків лише 7 реально використовуються для ударів по Україні. Решта перебувають на ремонті або модернізації.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив у коментарі 24 Каналу, що Ту-160М – це найсучасніший бомбардувальник Росії, але його базова конструкція походить ще з 1980-х років.

За словами експерта, головна перевага Ту-160М – надзвукова швидкість, але саме вона створює складні технічні проблеми, зокрема з експлуатацією та паливом. Росія використовує Ту-160М для запуску крилатих ракет, зокрема Х-101.

Нарожний підкреслює, що хоча ці ракети небезпечні, їх кількість обмежена через високу вартість – мільйони доларів за одиницю. Тому Росія не може застосовувати їх масово, зазвичай запускаючи одиниці або кілька на добу.

Окремо експерт звертає увагу на вплив санкцій: Росія має труднощі з доступом до якісних матеріалів і сучасної електроніки для літаків. Її власна виробнича база в цій сфері відстає, тому значна частина компонентів була західного походження. Попри це, Москва частково обходить обмеження через треті країни, але такі поставки обмежені й не дозволяють швидко модернізувати авіацію. На думку експерта, процес оновлення флоту затягнеться на роки.