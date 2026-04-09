Без бізнесу не вийде: у Третьому армійському корпусі пояснили, як випереджають ворога

У Третьому армійському корпусі кажуть, що на війні вирішують не лише люди й зброя, а й швидкість ухвалення рішень та доступ до ресурсів. Голова штабного фонду корпусу Олег Петренко наголосив, що без бізнесу та гнучкої цивільної підтримки неможливо оперативно впроваджувати нові технології на фронті.

Третій армійський корпус утримує велику ділянку фронту й фактично працює як складна система, де потрібні не лише військові знання, а й менеджерські, логістичні та організаційні навички. Голова штабного фонду корпусу Олег Петренко підкреслив, що держава залишається важливим ресурсом, але на першому етапі саме бізнес і донатори дають змогу швидко тестувати та запускати нові рішення. Про це Петренко заявив на форумі PRNext, який відвідав 24 Канал.

В чому феномен передових підрозділів українського війська?

Петренко зазначив, що Третій армійський корпус тримає велику лінію фронту – мовиться про 150 кілометрів – й працює в умовах, коли кожен підрозділ має власні потреби, які потрібно закривати швидко. Петренко додав, що з "Хартією" Третій корпус має певну колаборацію у підготовці.

Виступ Петренка на PRNext / Фото 24 Каналу

Феномен українських передових підрозділів значною мірою пояснюється тим, що до ЗСУ прийшли люди з цивільного життя – бізнесмени, управлінці та фахівці, які принесли із собою гнучкість мислення та практичні навички організації процесів,

– каже керівник штабного фонду корпусу.

Олег Петренко також зазначив, що корпус активно працює з територіальними громадами, місцевими бюджетами та бізнесом. На його переконання, кошти, які в мирний час могли б піти на асфальт, клумби чи інші цивільні потреби, сьогодні можуть бути спрямовані на підтримку Збройних сил України. Саме така взаємодія, за словами Петренка, допомогла вибудувати ефективну систему забезпечення корпусу.

Окремо Петренко наголосив на ролі штабного фонду як цивільної благодійної структури, інтегрованої в логістику корпусу. За його словами, така модель дозволяє швидко збирати ресурси, купувати необхідне обладнання і впроваджувати новинки без довгого очікування державних процедур.

Петренко підкреслив, що бізнес часто фінансує перший етап – обкатку технології, після чого держава вже може масштабувати рішення. Водночас він визнав, що державна система є повільнішою за приватний сектор, особливо коли йдеться про нестандартні потреби фронту – від квадроциклів до техніки для інженерних робіт. За його словами, саме тому Третій армійський корпус робить ставку на поєднання державного ресурсу, бізнесової підтримки та донатів, щоб не втрачати технологічну перевагу над ворогом.

