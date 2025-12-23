Про це пише 24 Канал із посиланням на командира корпусу Андрія Білецького в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Що каже Білецький про зміни у бригадах?

Білецький розповів, що в деяких бригадах зберігається радянська модель взаємин між офіцерами, сержантами і солдатами. Наприклад, у 60-й окремій механізованій бригаді працювали три окремі їдальні – для рядового і сержантського складу, офіцерів штабу і для командира бригади.

[У комбрига] окрема мебльована кімната, окреме меню. Не таке, як у офіцера, а у офіцера – не таке, як у солдата… В іншій бригаді, в якій уже стоять мої офіцери, якимось чином виявилося, що видача м’яса на рядовий склад зараз у три рази більша, ніж місяць тому,

– розповів Білецький.

Тепер їдальні і меню спільні для всіх, а видача їжі відбувається у порядку живої черги – так, як це було заведено ще з часів полку "Азов".

Інтерв'ю Андрія Білецького: дивіться відео

Офіцерів, які чинять опір змінам або недбало ставляться до служби, переводять у батальйони резерву або підправляють на виконання бойових завдань у складі офіцерського дозору. Нещодавно у такий відправили офіцерів 60-ї бригади – вони змінили ставлення до особового складу.

Можна нарізати "надзвичайно важливу задачу" – це офіційний термін. Відправити таких офіцерів виконувати задачу туди, куди вони людей відправляють, не думаючи, як вони все спланували і підготували. Ми цим механізмом по відношенню до недобросовісних людей користуємося. І це позитивно впливає на особовий склад – люди бачать справедливість,

– сказав Білецький.

Він додав, що мета цих змін – зробити так, щоб усі військовослужбовці, незважаючи на посади і звання, відчували себе в одному човні: "Допливе він чи не допливе, залежить від того, як вони всі вдало й одночасно гребуть. А не від того, як голосно кричить рульовий".

Як раніше повідомлялось, новий командир 125-ї окремої важкої механізованої бригади, майор Володимир Фокін за перші два місяці на посаді провів оцінку зріз знань офіцерського складу. З тих, хто не виконував обов'язки належним чином, сформували офіцерські дозори і направили підсилити оборону на Куп'янський напрямок.