Третий армейский корпус удерживает большой участок фронта и фактически работает как сложная система, где нужны не только военные знания, но и менеджерские, логистические и организационные навыки. Председатель штабного фонда корпуса Олег Петренко подчеркнул, что государство остается важным ресурсом, но на первом этапе именно бизнес и донаторы позволяют быстро тестировать и запускать новые решения. Об этом Петренко заявил на форуме PRNext, который посетил 24 Канал.

В чем феномен передовых подразделений украинской армии?

Петренко отметил, что Третий армейский корпус держит большую линию фронта – говорится о 150 километрах – и работает в условиях, когда каждое подразделение имеет собственные потребности, которые нужно закрывать быстро. Петренко добавил, что с "Хартией" Третий корпус имеет определенную коллаборацию в подготовке.

Выступление Петренко на PRNext / Фото 24 Канала

Феномен украинских передовых подразделений в значительной степени объясняется тем, что в ВСУ пришли люди из гражданской жизни – бизнесмены, управленцы и специалисты, которые принесли с собой гибкость мышления и практические навыки организации процессов,

– говорит руководитель штабного фонда корпуса.

Олег Петренко также отметил, что корпус активно работает с территориальными общинами, местными бюджетами и бизнесом. По его убеждению, средства, которые в мирное время могли бы пойти на асфальт, клумбы или другие гражданские нужды, сегодня могут быть направлены на поддержку Вооруженных сил Украины. Именно такое взаимодействие, по словам Петренко, помогло выстроить эффективную систему обеспечения корпуса.

Отдельно Петренко отметил роль штабного фонда как гражданской благотворительной структуры, интегрированной в логистику корпуса. По его словам, такая модель позволяет быстро собирать ресурсы, покупать необходимое оборудование и внедрять новинки без долгого ожидания государственных процедур.

Петренко подчеркнул, что бизнес часто финансирует первый этап – обкатку технологии, после чего государство уже может масштабировать решение. В то же время он признал, что государственная система медленнее частного сектора, особенно когда речь идет о нестандартных потребностях фронта – от квадроциклов до техники для инженерных работ. По его словам, именно поэтому Третий армейский корпус делает ставку на сочетание государственного ресурса, бизнес-поддержки и донатов, чтобы не терять технологическое преимущество над врагом.

Что известно о деятельности Третьего корпуса?