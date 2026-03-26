Чи відрізнятиметься тактика ударів по водоканалах від атак на енергетику: розбір планів Росії
- Росія може планувати масовані атаки на системи водопостачання в Україні, подібні до ударів по енергетиці.
- Атаки можуть спричинити серйозні проблеми у містах, особливо через пошкодження каналізаційно-насосних станцій.
Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують атаки на системи водопостачання в Україні найближчими місяцями. Скоріш за все, це будуть масовані удари, які ми вже бачили по енергетиці.
Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що тактика ворога залишиться незмінною. Він готовий атакувати критичну інфраструктуру, але не лише енергетику, а водопостачання та водовідведення.
Чого чекати від росіян найближчим часом?
Не потрібно забувати, що цілями росіян є цивільне населення. Вони прагнуть, щоб у великих містах України була гуманітарна катастрофа, щоб люди залишились без води, водовідведення.
Раніше ми розв'язували проблеми з опаленням, гріли людей і будували пункти опалення. Тепер буде така ж проблема – будуть розвозити технічну воду, підіймати її вручну у багатоповерхівках, організовувати біотуалети,
– зауважив Павло Нарожний.
Він додав, що це буде великою проблемою, а під загрозою опиниться вся Україна. Чим більше місто, тим більшою буде ймовірність цієї атаки. Адже росіянам простіше вдарити по великих містах, щоб залишити без води значно більшу кількість цивільного населення.
Зверніть увагу! Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко наголосив, що особливу небезпеку становитимуть удари по каналізаційно-насосних станціях. У такому випадку може припинити роботу каналізація та подача води. Резервні системи також не допоможуть, бо створювати їх потрібно було ще десятиліттями раніше.
Що відомо про можливі удари Росію по водопостачанню?
- Вперше про це заговорив Володимир Зеленський 25 березня. Він наголосив, що до подібних атак варто готуватися вже найближчим часом. Президент закликав громади зважати на небезпеку, захищати критичні об'єкти. Також акцентував на посиленні ППО у регіонах.
- Експерти також закликають українців готуватись до подібних атак. За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, пріоритетом ворога влітку може стати саме водопостачання. Адже взимку росіяни намагалися позбавити людей тепла, а тепер можуть взятися за воду.
- Росіяни 23 березня зруйнували важливий гідровузол – греблю на Сіверському Дінці у Донецькій області. Вона наповнювала водозабори, відтак жителі області можуть залишитися без води. Запасу є лише на 2 тижні.