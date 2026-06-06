Тільки одне, – авіаексперт сказав, що потрібно для перших ударів української балістики по Росії

В Україні тривають випробування нової балістичної ракети FP-7. Після завершення льотних і державних випробувань вона має пройти кодифікацію та бути прийнята на озброєння. Також розробники вже працюють над ракетою FP-9, яка потенційно зможе вражати цілі на відстані до 850 – 900 кілометрів.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що для створення модернізованої версії FP-7 потрібно інтегрувати головку самонаведення системи IRIS-T. Водночас більшість компонентів для такого комплексу вже виробляють європейські партнери.

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Коли FP-9 може пройти випробування?

Костянтин Криволап зазначив, що ракета FP-9 матиме системи наведення та орієнтації, аналогічні FP-7. Головним елементом залишається двигун, випробування якого планують провести найближчим часом.

Якщо з двигуном усе буде нормально, то ракета може вже цього літа пройти необхідні випробування на дальність 850 – 900 кілометрів,

– висловився експерт.

Важливо, що велика частина потрібних технологій для української балістики уже відпрацьована, а більшість комплектовання можуть постачати європейські виробники.

Авіаційний експерт також нагадав, що раніше твердопаливні двигуни для українського ракетного комплексу "Сапсан" виготовляли у Павлограді. Однак через постійні російські удари виробництво довелося перенести за кордон. Нові двигуни планують виготовляти в Данії.

Це твердопаливний двигун. Він не найпростіший у виробництві. Там немає механічної частини, але є складний процес заливання палива,

– пояснив Криволап.

Він додав, що виготовлення такого двигуна потребує дотримання складної технології та великої кількості виробничих етапів. Саме тому його випробування є одним із головних кроків у розробленні нової української балістичної ракети.

Що відомо про виготовлення української балістики?

Компанія Fire Point успішно протестувала балістичну ракету української розробки FP-7. Її дальність може сягати до 200 кілометрів. Бойова частина ракети важить 150 кілограмів.

Українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогами американських ATACMS. Проте розробки України мають коштувати набагато дешевше.

Fire Point працюють над тим, аби максимально збільшити дальність українських балістичних ракет. Все задля того, щоб вони могли діставати до Москви. Мовиться про дальність приблизно 850 кілометрів та вагу бойової частини до 800 кілограмів.