Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что для создания модернизированной версии FP-7 необходимо интегрировать головку самонаведения от системы IRIS-T. При этом большинство необходимых компонентов для такого комплекса уже производят европейские партнеры.

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Когда FP-9 может пройти испытания?

Константин Криволап отметил, что ракета FP-9 будет иметь аналогичные системы наведения и ориентации, что и FP-7. Ключевым элементом остается двигатель, испытания которого планируют провести в ближайшее время.

Если с двигателем все будет нормально, то ракета может уже этим летом пройти необходимые испытания на дальность 850 – 900 километров,

– высказался он.

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Важно, что значительная часть необходимых технологий для украинской баллистики уже отработана, а большинство комплектующих могут поставлять европейские производители.

Авиационный эксперт также напомнил, что ранее твердотопливные двигатели для украинского ракетного комплекса "Сапсан" изготавливали в Павлограде. Однако из-за постоянных российских ударов производство пришлось перенести за границу. Новые двигатели планируют изготавливать в Дании.

Это твердотопливный двигатель. Он не самый простой в производстве. Там нет механической части, но есть сложный процесс заливки топлива,

– объяснил Криволап.

Он добавил, что изготовление такого двигателя требует соблюдения сложной технологии и большого количества производственных этапов. Именно поэтому его испытания являются одним из ключевых шагов в разработке новой украинской баллистической ракеты.

Что известно об изготовлении украинской баллистики?

Компания Fire Point успешно протестировала баллистическую ракету украинской разработки FP-7. Ее дальность может достигать до 200 километров. Боевая часть ракеты весит 150 килограммов.

Украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 должны стать аналогами американских ATACMS. Однако разработки Украины должны стоить значительно дешевле.

Fire Point работают над тем, чтобы максимально увеличить дальность украинских баллистических ракет. Все для того, чтобы они могли доставать до Москвы. Говорится о дальности примерно 850 километров и вес боевой части до 800 килограммов.