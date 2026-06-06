Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що для створення модернізованої версії FP-7 необхідно інтегрувати головку самонаведення від системи IRIS-T. При цьому більшість необхідних компонентів для такого комплексу вже виробляють європейські партнери.

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Коли FP-9 може пройти випробування?

Костянтин Криволап зазначив, що ракета FP-9 матиме аналогічні системи наведення та орієнтації, що й FP-7. Ключовим елементом залишається двигун, випробування якого планують провести найближчим часом.

Якщо з двигуном усе буде нормально, то ракета може вже цього літа пройти необхідні випробування на дальність 850 – 900 кілометрів,

– висловився він.

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Важливо, що значна частина необхідних технологій для української балістики уже відпрацьована, а більшість комплектувальних можуть постачати європейські виробники.

Авіаційний експерт також нагадав, що раніше твердопаливні двигуни для українського ракетного комплексу "Сапсан" виготовляли у Павлограді. Однак через постійні російські удари виробництво довелося перенести за кордон. Нові двигуни планують виготовляти в Данії.

Це твердопаливний двигун. Він не найпростіший у виробництві. Там немає механічної частини, але є складний процес заливання палива,

– пояснив Криволап.

Він додав, що виготовлення такого двигуна потребує дотримання складної технології та великої кількості виробничих етапів. Саме тому його випробування є одним із ключових кроків у розробці нової української балістичної ракети.

Що відомо про виготовлення української балістики?

Компанія Fire Point успішно протестувала балістичну ракету української розробки FP-7. Її дальність може сягати до 200 кілометрів. Бойова частина ракети важить 150 кілограмів.

Українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогами американських ATACMS. Проте розробки України мають коштувати значно дешевше.

Fire Point працюють над тим, аби максимально збільшити дальність українських балістичних ракет. Все задля того, щоб вони могли діставати до Москви. Мовиться про дальність приблизно 850 кілометрів та вагу бойової частини до 800 кілограмів.