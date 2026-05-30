"Флеш" чесно відповів, чи може Україна виробити власний аналог Patriot

Україна успішно створює власні дрони та ракети, які здатні завдавати ударів вглиб території ворога. Проте нагальною проблемою для України залишаються засоби ППО, які захищають від атак Росії. Деякі українські компанії заявляють про можливість створення в нашій країні недорогої альтернативи ЗРК Patriot.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у розмові з 24 Каналом пояснив, чи реально створити в Україні аналог системи протиповітряної оборони Patriot. Він пояснив, чи вдасться реалізувати цей проєкт у 2026 році.

Які складнощі у створенні української альтернативи Patriot?

"Моя особиста думка, що не вдасться швидко створити аналог Patriot. Це дуже складна система. Якщо подивитися на світ, то країн, які здатні виробляти такі системи, можна по пальцях порахувати. Ми знаємо NASAMS, знаємо Patriot, є якісь ізраїльські локальні розробки. Але щоб створити таку систему, треба дуже довго і дуже багато вкладати у наукові розробки і дослідження", – впевнений "Флеш".

Комплекс ППО, за його словами, це не тільки ракета. Це і радіолокаційні станції, і системи захоплення цілі, і програмне забезпечення, і весь комплекс, який виявляє, аналізує, супроводжує і доводить ракету до цілі. Ракета – це лише одна частина всієї цієї історії.

Чи реально в Україні у короткий термін створити аналог Patriot

"Я особисто розбирав залишки ракети Patriot. І якщо дивитися візуально, то здається, що там немає нічого аж такого неймовірного: є радіолокаційна частина, є паливо, є електроніка. Начебто все зрозуміло. Але в комплексі це дуже дорога і дуже важка система, бо там ключове не лише "залізо", а й усе, що навколо нього працює", – підкреслив радник міністра оборони.

Зверніть увагу! Співзасновник Fire Point Денис Штилерман заявив, що його компанія залучена до європейського проєкту зі створення системи ППО, що працюватиме проти балістики. Він запевнив, що тестування нової системи Freya планується провести до кінця 2026 року.

"Флеш" припустив, що, можливо, у майбутньому в Україні з'явиться ракета проти балістики. Але її потрібно створювати на базі європейських R&D-центрів і спільно з європейцями.

Які засоби дозволять Україні збивати балістику?

Володимир Зеленський зазначив, що Україна бере участь у створенні спільної європейської антибалістичної системи. Він зазначив, що вже є домовленості зі Швецією, яка стала першим великим партнером у проєкті антибалістики. Проте для його реалізації потрібні ще кілька партнерів. Також уже восени 2026 року Київ може розпочати практичну роботу над системою проти балістики. Наразі лише США, КНР, Індія, Росія, Іран та Ізраїль мають власні антибалістичні комплекси.

Також президент України підкреслив, що окрім Patriot, наша країна не має інших засобів, щоб протидіяти балістичній загрозі.

Водночас, за словами Зеленського, Україна має домовленості із Францією щодо SAMP/T та плідно співпрацює із Німеччиною.

Також, за словами українського лідера, він прагне, щоб Україна отримала ліцензії на виробництво ракет PAC-3 до Patriot. Однак це питання часу. Наразі ж Україна звернулася до США з проханням надати більшу кількість ракет PAC-3, антибалістичних ракет. Або дати Україні ліцензії на їхнє виробництво. Тоді б Київ збільшив їхнє виробництво та надавав допомогу іншим країнам.