Половина зброї ЗСУ: у Раді зброярів розкрили, скільки мільйонів дронів виготовляє Україна

Більше половини зброї, яку використовують Сили оборони України, виробляється всередині країни. Такі дані оприлюднив Senior International Relations Manager Української ради зброярів Мирослав Попович під час заходу акселератора для оборонних стартапів Defence Builder.

Мовиться про мійльони дронів різних типів – від "діпстрайків" до FPV. Мирослав Попович розкрив на заході зріз виробничих можливостей і незакритих потреб українського ОПК, повідомляє 24 Канал.

Що і скільки може виробляти Україна – і чого їй досі бракує?

За словами Поповича, українська оборонна промисловість сьогодні виробляє широкий спектр озброєнь:

тактичні та середньодальні БпЛА зі штучним інтелектом;

ударні дрони великої дальності та дрони-ракети;

морські безпілотники;

бронетехніку;

артилерійські системи – зокрема САУ "Богдана" калібру 155 мм;

а також системи РЕБ і радіоелектронної розвідки, яких у 2024 році було випущено десятки тисяч одиниць.

Крім того, промисловість забезпечує захищені засоби зв'язку, програмне забезпечення для управління та системи бойового ШІ.

Зверніть увагу! Виробничі потужності у сфері дронів становлять понад 12,5 мільйона одиниць різних класів: FPV – близько 10 мільйонів, перехоплювачів Shahed – понад 350 тисяч, систем РЕБ – понад 300 тисяч, ударних дронів типу Deep Strike – 215 тисяч, наземних роботизованих комплексів – 60 тисяч, розвідувальних систем (ISR) – 52 тисячі, морських безпілотників – понад 2 тисячі.

Водночас Попович наголосив на критичних прогалинах, які залишаються незакритими: Україна потребує засобів протиповітряної оборони, запасних частин і технічного обслуговування, сертифікації НАТО, захищених ланцюгів постачання, ініціатив із забезпечення боєприпасами та доступу до закупівель через Європейське оборонне агентство (EDA).

Що ще відомо про українську оборонну галузь?

В українській оборонній промисловості зараз працює пів мільйона людей, а кількість приватних оборонних компаній зросла до понад тисячу.