Росія до цього не готова, – авіаексперт сказав, коли Україна може вдарити власною балістикою

Про українську балістику, яка невдовзі може полетіти на територію ворога, говорять уже давно. Ба більше, на думку ексміністра МЗС Володимира Огризка, росіяни зможуть захистити лише кілька кілька об’єктів, а всі інші – під великою небезпекою.

Насамперед варто розуміти, що уже є українські компанії, які почали розробляти балістику. Як пояснив 24 Каналу авіаексперт Анатолій Храпчинський, навіть відомо про перше успішне випробування ракети FP-7.

Російська ППО до цього не готова

Якщо говорити про ракети FP-7, то це умовна модернізація або реверс-інжиніринг ракети С-300. Вона перероблена під можливість застосування по балістичній траєкторії на відстанях до 200 кілометрів. Відповідно, це middle strike.

Якщо казати про deep strike удари, то є балістичні ракети "Сапсан", але це державний проєкт. Щодо приватного сектора, то є ракети FP-9, які можуть летіти на відстань до 600 кілометрів.

Зверніть увагу! У квітні 2026 року макети балістичних ракет FP-7 та FP-9 презентували у Польщі. Виробники зазначають, що FP-7 може долати відстань до 200 кілометрів, бойова частина становить 150 кілограмів. Натомість FP-9 є її модифікацією з дальністю польоту до 855 кілометрів. Маса її бойової частини до 800 кілограмів.

"Російська ППО не готова до балістичних ракет. Ба більше, велика кількість засобів протиповітряної оборони, які б могли захистити Росію від балістичної загрози, – наші Сили оборони утилізували в Криму", – підкреслив Анатолій Храпчинський.

Коли саме Україна може використати власну балістику?

Щодо термінів застосування цього засобу ураження, то перші удари на відстань middle strike можуть початися вже у травні. Щодо deep strike, авіаексперт назвав терміни кінець 2026 року або початок 2027. Причина у складній технології, адже на більшу відстань потрібні якісніші рішення.

Водночас не треба забувати, що ми вже б'ємо на 2 тисячі кілометрів, не втрачаючи точки цілі. Тобто на таку відстань ми можемо долітати і, відповідно, ворожі засоби РЕБ чи засоби ППО не допомагають росіянам захиститись,

– додав Анатолій Храпчинський.

Це доводить, що Україна змогла налагодити технічні елементи, які дозволяють працювати на таку глибину. Ба більше, це підтверджує покращення досвіду створення засобів наведення, зв’язку та навігації. Можемо говорити про їхнє застосування у балістичних ракетах.

Цілями для middle strike може стати логістика, пускові майданчики, склади з озброєнням. Для deep strike – Московський регіон: Дубна, Корольово, де є ракети Х-101 та інші з цієї серії. А також Раменське, де є ракети "Циркон". Багато важливих підприємств є на території Московської або Ленінградської області. Наприклад, двигуни до гелікоптерів, які Росія активно експлуатує.

Яка проблема досі потребує розв'язання?

"Зі свого боку я хотів би зауважити, що у нас досі залишається закритою взаємодія між державним та приватним секторами. Бо такі сектори як радіолокація потрібні для нашої системи повітряної оборони, побудови двигунів. Ці технології не продають приватним компаніям", – наголосив авіаексперт.

Через це деякі приватні компанії змушені з нуля розвивати певні рішення. Це стосується навіть тих рішень, які зараз летять по території Росії. Тому коли держава заявляє, що трансфер технологій неможливий в Європу, то можна подумати хоча б про трансфер технологій всередині країни.

На думку Анатолія Храпчинського, це стимулювало б українських виробників і допомагало на етапі формування технічного завдання чи проєкту. Адже державні концерни мають об’єднуватись з приватними компаніями, щоб створювати якісний продукт.

Що кажуть у Fire Point про українську балістику?

Розробкою зброї займається українська компанія Fire Point. Перші випробування уже відбулися. Цікаво, що всі деталі ракет, окрім бойової частини, компанія виготовляє самостійно. Балістична ракета FP-7 є вдвічі дешевшим аналогом ATACMS.

Вартість такої зброї може сягати до 500 тисяч доларів. Її модифікація – ракета FP-9 – уже також на завершальній стадії. За словами співзасновника і головного конструктора Fire Point Дениса Штіллермана, українська балістика зможе долетіти до Москви.

Саме у столиці Росії розташовано багато військових підприємств. Атаки по цих об'єктах можуть суттєво вплинути на становище росіян. Зрозуміло, що українській зброї протистоятиме російська ППО, але загалом кожна четверта ракета може влучити у ціль. Цього уже буде достатньо.