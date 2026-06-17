Українська балістика змінить статус України у світі, – Федоров

Український військово-промисловий комплекс продовжує нарощувати виробництво озброєння. Йдеться, зокрема, про балістичні ракети.

Українська балістика змінить хід війни та статус України у світі. Відповідну заяву зробив очільник Міноборони Михайло Федоров під час інтерв'ю для ТСН.

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Що відомо про виробництво балістики?

Міністр оборони відмовився розкривати подробиці щодо ходу робіт над проєктом, пояснивши, що не хоче ні завищувати очікування, ні передавати зайву інформацію противнику.

Водночас він повторив слова президента Володимира Зеленського.

Українська балістика буде, і вона буде бити по Росії,

– наголосив Федоров.

Важливо! Лідери G7 відзначили значні успіхи українських військових на фронті й погодили збільшення постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також озброєння дальньої дії. Окрім того, лідери готові надати Україні ліцензії, які дозволять розширити власне виробництво озброєнь.

Зі свого боку, Федоров зазначає, що в найближчі пів року Україна матиме перевагу, тоді як можливості Росії обмежуються переважно ударами по цивільній інфраструктурі.

Що кажуть у Fire Point про балістику?

Головний конструктор і співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що український "антибалістичний щит" фактично вже створений і готовий до використання. Водночас для його повноцінної роботи ракету необхідно поєднати з системою самонаведення, командним центром і радарними комплексами.

Також відомо, що ракета FP-7.x успішно пройшла випробування і наразі повністю готова до застосування.