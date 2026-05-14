Уряд Німеччини розглядає варіант із заміною Tomahawk на "Фламінго"
- Німеччина зацікавлена в українській ракеті "Фламінго" для власних збройних сил.
- Ракета "Фламінго" має бойову частину вагою 1 тонна, що перевищує характеристики американсьих Tomahawk.
Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман розповів, що уряд Німеччини зацікавлений у ракеті українського виробництва. Їх розглядають як альтернативу американським Tomahawk.
Про плани німецького керівництва повідомляє Financial Times.
Що відомо про німецьку зацікавленість у "Фламінго"?
Співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман розповів про зацікавленість Німеччини в українській зброї. Уряд цієї країни розглядає варіант, за якого йому доведеться знайти альтернативу американським далекобійним ракетам Tomahawk.
Українські "Фламінго" є дуже привабливим для Берліна варіантом. Німецька сторона має інтерес не лише до ракет, а й дронів, які вже закуповує для Бундесверу.
У понеділок, 11 травня, до Києва приїжджав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він назвав технологічні досягнення України надзвичайними. Політик також розповів, що Київ та Берлін розглядають можливість створення спільних підприємств у сфері БпЛА великої дальності, протиповітряної оборони та засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби).
За повідомленнями ЗМІ, у квітні 2026 року Fire Point та німецький виробник ракет Diehl Defence підписали угоду про технологічну співпрацю. Штілерман відмовився підтвердити цю угоду, але зазначив, що вони з німецькими партнерами працюють над розробкою протиракетного щита в Європі.
Ідея зброї нашої розробки полягає в тому, що ми продаємо не лише зброю, і не тільки безпеку, але й незалежність у безпеці,
– заявив Штілерман.
Що відомо про ракету "Фламінго"?
Ракета "Фламінго" здатна набирати швидкість до 950 кілометрів на годину, а її крейсерська швидкість сягає 850 – 900 кілометрів за годину. Розмах крила ракети може бути до 6 метрів. Можливий час польоту перевищує 4 години.
Бойова частина української розробки важить тонну. Для порівняння, в американської Tomahawk – 450 кілограмів. Ще одна перевага української ракети полягає в тому, що в ній використовується супутникова навігація, стійка до РЕБ, а також інерціальна система.
Денис Штілерман розповів, що Fire Point виробляє приблизно 200 ракет "Фламінго" на місяць, однак може і більше, якщо будуть гроші й замовлення.
Як ЗСУ можуть застосовувати "Фламінго"?
Головний конструктор Fire Point розповів, що Фламінго" можуть вдарити по Кримському мосту, проте наслідки будуть обмежені. Штілерман заявив, що повністю знищити конструкцію майже неможливо.
Володимир Зеленський показав наслідки пусків "Фламінго" по Росії. Президент повідомив, що 4 травня в межах операції Збройних сил "Deep Strike" було здійснено удари із застосуванням українських крилатих ракет F-5 Flamingo. Вони атакували низку ворожих цілей, зокрема об'єкти військово-промислового комплексу в Чебоксарах.
Також нещодавно "Фламінго" вдарили по заводу "Промсинтез" в Чапаєвську. Він виробляє компоненти вибухових речовин для армії Росії.