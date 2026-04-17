Збої зі Starlink кілька разів зривали навчання морських дронів США: експерти вказали на загрозу
- Випробування морських дронів США неодноразово зривалися через збої зі зв'язком Starlink.
- Експерти попереджають про ризики надмірної залежності Пентагону від Starlink.
Компанія SpaceX – одна з найважливіших технологічних компаній для уряду США. Starlink, зокрема, використовується у критичних програмах – від дронів до систем відстеження ракет. Втім, сильна залежність Пентагону від супутникового зв'язку приховує певні ризики.
У серпні 2025 року року стався глобальний збій у супутниковій мережі Ілона Маска. Внаслідок цього під час випробувань без зв'язку біля узбережжя Каліфорнії залишилися близько двох десятків морських дронів. Про це пише Reuters.
Як Starlink зірвав випробування морських дронів США?
Навчання зупинилися майже на годину. Цей інцидент став одним із кількох збоїв у випробуваннях ВМС, пов'язаних зі Starlink. Під час них оператори втрачали зв'язок з дронами.
Внутрішній звіт ВМС США за квітень 2025 року показав, що Starlink мав труднощі зі стабільним з'єднанням під час навантаження кількома безпілотними системами одночасно.
У документі зазначено, що "залежність від Starlink виявила обмеження при роботі з кількома апаратами".
Також згадувалися проблеми з радіообладнанням та мережевими системами інших постачальників.
Деякі американські законодавці попереджають Пентагон про ризики надмірної залежності від однієї компанії, особливо такої, якою керує найбагатша людина у світі.
Раніше також повідомлялося, що Ілон Маск міг тимчасово вимикати Starlink для українських військових, що викликало занепокоєння союзників США.
Зверніть увагу! У біографії Маска, написаної журналістом Волтерм Айзексоном, згадується цікавий факт. У 2022 році Ілон Маск потай наказав вимкнути Starlink біля узбережжя Кримського півострова, щоб перешкодити атакам ЗСУ на флот Росії. Він нібито боявся, що у відповідь окупанти застосують ядерну зброю.
Експерти зазначають, що попри збої, Starlink залишається надзвичайно важливим через свою дешевизну, доступність і глобальне покриття. Фахівець з автономних систем Браян Кларк зазначив, що військові "свідомо приймають ці ризики заради переваг, які дає така масштабна мережа".
Використання Starlink у світі: останні новини
Проєкт Starlink від SpaceX планує розгорнути понад мільйон супутників, що може спричинити світлове забруднення та ускладнити астрономічні спостереження. Експерти закликають до регулювання проекту, щоб уникнути впливу на науку, культуру та право людей бачити нічне небо.
Російські судна "тіньового флоту" використовують Starlink для зв'язку, обходячи санкції для транспортування нафти. Представник президента України закликав SpaceX вжити заходів проти використання Starlink російськими танкерами.
SpaceX планує забезпечити швидкість до 150 Мбіт/с для користувачів смартфонів через супутниковий інтернет Starlink, що наблизить його до 5G мереж. Для реалізації цих планів SpaceX планує модернізацію системи та розширення супутникового угруповання до кінця 2027 року.