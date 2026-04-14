Виробник Ruta для України разом з Rheinmetall створюватиме аналог HIMARS і крилаті ракети

Виробник ракет Ruta, які Україна запускає по Росії, планує виготовляти й іншу зброю разом з компанією Rheinmetall. Ймовірно, йдеться про аналог системи HIMARS та різні крилаті ракети.

Великі оборонні компанії Європи почали об'єднуватися з меншими. Про це повідомили в Defense Express.

Дивіться також Ракети, дрони, артилерія: Зеленський показав збройну міць України

Яку зброю створюватимуть компанії?

У 2026 році буде створено спільну компанію Rheinmetall Destinus Strike Systems. Очікуються розробки нових сучасних ракетних систем.

Компанія Destinus виготовлятиме основи систем та необхідні компоненти, й матиме 49% від спільного підприємства, а Rheinmetall, який матиме 51%, надасть німецькі виробничі потужності для серійного випуску.

У світі вже існує велика потреба на тисячі засобів далекобійного ураження. І вона досягне десятків тисяч як тільки європейські та союзні закупівлі адаптуються до нової реальності,

– зазначили в компанії.

У межах співпраці також розвиватимуть реактивні снаряди для РСЗВ, тому що нині Європа не має власних боєприпасів і закуповує їх за кордоном.

Rheinmetall також розвиває Gmars як аналог HIMARS і працює над власною РСЗВ для Іспанії. Новий європейський проєкт, ймовірно, посилить оборонну автономність регіону, але терміни реалізації поки невідомі.

Останні новини про українську зброю