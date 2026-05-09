Понад 300 фінансових установ збільшили інвестиції у виробництво ядерної зброї, – Forbes

Міжнародна кампанія ICAN оприлюднила звіт щодо фінансування розробки ядерної зброї. У документах зазначено, що понад 300 фінансових установ збільшили свої інвестиції.

Звіт був підготовлений у партнерстві з антиядерною групою PAX. Про це повідомили в Forbes.

Чому фінансові установи збільшують інвестиції у сфері ядерної зброї?

У новому звіті ICAN зазначено, що 301 фінансова установа інвестує 25 компаній, які виробляють ядерну зброю. У виданні зазначили, що це на 15% більше, ніж минулого року.

Директорка ICAN Сьюзі Снайдер зазначила, що кількість інвесторів, які намагаються отримати прибуток із "ядерних перегонів", зростає вперше за багато років.

Це короткострокова та ризикована стратегія, яка сприяє небезпечній ескалації. Неможливо отримати прибуток від виробництва ядерної зброї, не "підживлюючи" його,

– заявила Снайдер.

Основними інвесторами компаній із виробництва зброї масового ураження були:

Vanguard;

Black Rock;

Capital Group.

Також трьома провідними кредиторами галузі ядерної зброї були банки США, а саме JP Morgan Chase, Bank of America та Citigroup.

У виданні наголосили, що прості громадяни мають достатньо можливостей для фінансового впливу проти продовження "ядерних перегонів озброєння".

Важливо! Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор із розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що окупанти поширюють усі можливі меседжі, щоб налякати українців, показати свою буцімто силу та безстрашність. Він зазначив, що погрози ядерною зброєю – один з "аргументів", який, на переконання Кремля, зупинить Україну від атак.

