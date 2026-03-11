За перші дні війни США випустили по Ірану дорогого озброєння на мільярди доларів, – WP
За перші два дні війни в Ірані Пентагон використав боєприпасів на 5,6 мільярда доларів. У Конгресі вже занепокоєні тим, як витрачаються невеликі запаси сучасного озброєння.
Раніше уже зазначалося, що Трамп ігнорує побоювання чиновників, що війна в Ірані підриває боєготовність американської армії. Та й американські запаси зменшилися через війну в Україні. Про це пише The Washington Post.
Які наслідки для США через операцію в Ірані?
Посадовці, із яким спілкувалося видання, розповіли, що адміністрація Трампа до кінця цього тижня надішле запит Конгресу для подальшої підтримки операції в Ірані. Ймовірно, йтиметься про десятки мільярдів доларів.
Припускають, що це викличе спротив з боку демократів. Вони усіма силами намагаються утримати Білий дім від продовження війни.
Тим часом речник Пентагону Шон Парнелл запевнив, що є все необхідне для виконання "будь-якої місії у будь-який час і в будь-якому місці на вибір президента та у будь-які терміни".
До речі, на початку операції в Ірані Дональд Трамп заявляв, що війна триватиме кілька тижнів. Згодом він повідомив, що США "випереджають графік". А 9 березня – що війна на Близькому Сході "майже закінчена".
Кілька днів тому в Міноборони США зазначали, що високоточні боєприпаси будуть використовуватися менше. Натомість у хід підуть лазерно керовані бомби, запаси яких більші.
Але до цього переходу удари по Ірану Штатам обійшлися занадто дорого – 5,6 мільярда доларів. Водночас посадовці, які спілкувалися з виданням, не уточнювали кількість та види витрачених боєприпасів.
Однак, як раніше писали ЗМІ, Іран був під атакою вдосконалених ракет-перехоплювачів ППО та крилатих ракет Tomahawk. Використовувалися також системи ППО THAAD та Patriot, які вважаються найсучаснішими у світі.
За деякими даними військових, загалом було запущено 2000 боєприпасів по понад 5000 цілях.
Якщо США відмовляться від використання дорогих боєприпасів, ціна кожного удару різко зменшиться з мільйонів доларів до менш ніж 100 000 доларів.
Американців також турбує те, що запаси зброї надходять з інших частин світу, зокрема з Індо-Тихоокеанського регіону. А це матиме негативні наслідки у випадку будь-якого конфлікту США з Китаєм.
Війна на Близькому Сході: останні новини
Іран у ніч на 11 березня заявив, що здійснив "найінтенсивнішу та найважчу" ракетну операцію з початку війни на Близькому Сході. Далекобійні балістичні ракети летіли по Ізраїлю та американських об'єктах, лунали вибухи.
Окрім того, Іран намагається мінувати Ормузьку протоку. Для цього він використовує невеликі судна, 10 із яких США нібито уже знищили.
До речі, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зазначив 24 Каналу, що американська розвідка попереджала Трампа не починати війну з Іраном, адже програш може дорого коштувати йому – уже восени 2026 відбудуться довибори у Конгрес і Сенат.