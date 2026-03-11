За перші дні війни США випустили по Ірану дорогого озброєння на мільярди доларів, – WP

За перші два дні війни в Ірані Пентагон використав боєприпасів на 5,6 мільярда доларів. У Конгресі вже занепокоєні тим, як витрачаються невеликі запаси сучасного озброєння.

Раніше уже зазначалося, що Трамп ігнорує побоювання чиновників, що війна в Ірані підриває боєготовність американської армії. Та й американські запаси зменшилися через війну в Україні. Про це пише The Washington Post.

Які наслідки для США через операцію в Ірані?

Посадовці, із яким спілкувалося видання, розповіли, що адміністрація Трампа до кінця цього тижня надішле запит Конгресу для подальшої підтримки операції в Ірані. Ймовірно, йтиметься про десятки мільярдів доларів.

Припускають, що це викличе спротив з боку демократів. Вони усіма силами намагаються утримати Білий дім від продовження війни.

Тим часом речник Пентагону Шон Парнелл запевнив, що є все необхідне для виконання "будь-якої місії у будь-який час і в будь-якому місці на вибір президента та у будь-які терміни".

До речі, на початку операції в Ірані Дональд Трамп заявляв, що війна триватиме кілька тижнів. Згодом він повідомив, що США "випереджають графік". А 9 березня – що війна на Близькому Сході "майже закінчена".

Кілька днів тому в Міноборони США зазначали, що високоточні боєприпаси будуть використовуватися менше. Натомість у хід підуть лазерно керовані бомби, запаси яких більші.

Але до цього переходу удари по Ірану Штатам обійшлися занадто дорого – 5,6 мільярда доларів. Водночас посадовці, які спілкувалися з виданням, не уточнювали кількість та види витрачених боєприпасів.

Однак, як раніше писали ЗМІ, Іран був під атакою вдосконалених ракет-перехоплювачів ППО та крилатих ракет Tomahawk. Використовувалися також системи ППО THAAD та Patriot, які вважаються найсучаснішими у світі.

За деякими даними військових, загалом було запущено 2000 боєприпасів по понад 5000 цілях.

Якщо США відмовляться від використання дорогих боєприпасів, ціна кожного удару різко зменшиться з мільйонів доларів до менш ніж 100 000 доларів.

Американців також турбує те, що запаси зброї надходять з інших частин світу, зокрема з Індо-Тихоокеанського регіону. А це матиме негативні наслідки у випадку будь-якого конфлікту США з Китаєм.

Війна на Близькому Сході: останні новини