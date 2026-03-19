Якщо війна в Ірані невдовзі не завершиться, у світі закінчаться ракети, – глава Rheinmetall
- Глава Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що запаси озброєння, зокрема ракет, у світі стрімко скорочуються через війну на Близькому Сході.
- Паппергер також наголосив на неефективності використання дорогих ракет для знищення дешевих дронів.
Війна на Близькому Сході помітно вдарила по запасах озброєнь у світі. В німецькому оборонному концерні Rheinmetall вже заявляють про значний дефіцит, зокрема, ракет.
Відповідну думку в інтерв'ю для CNBC висловив генеральний директор концерну Армін Паппергер.
Що відомо про суттєве зменшення озброєнь через війну в Ірані?
Глава правління оборонного комплексу заявив, що запаси озброєння у світі стрімко скорочуються і вже зараз склади в Європі, США та на Близькому Сході майже спустошені.
Він зазначив, що передбачити завершення війни з Іраном неможливо, однак тривале протистояння ще більше виснажить глобальні арсенали.
Якщо війна на Близькому Сході триватиме ще місяць, може бути так, що у нас майже не залишиться ракет,
– підкреслив Армін Паппергер.
Очільник Rheinmetall також наголосив, що використовувати дорогі ракети для знищення дешевих дронів неефективно. Натомість кращим рішенням він вважає комбінування різних засобів, зокрема ракетних систем, артилерії та засобів перехоплення.
Водночас попит на ракети, за його словами, зараз надзвичайно високий, і компанія Rheinmetall очікує нових контрактів найближчим часом, зокрема веде перемовини з країнами Близького Сходу.
Окремо він відзначив успіхи України у протидії безпілотникам, підкресливши їхню ефективність, тоді як у Росії, за його оцінкою, з цим напрямком ситуація значно слабша.
Як ситуація на Близькому Сході вплинула на Україну?
Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "не зобов'язані" підтримувати Європу в питанні України, хоча наразі продовжують це робити. При цьому він розкритикував європейських партнерів на тлі війни з Іраном.
Володимир Зеленський, зі свого боку, висловив стурбованість тим, що події на Близькому Сході відволікають увагу від переговорів щодо завершення війни в Україні. Він також застеріг від можливих розбіжностей між західними союзниками і наголосив на важливості узгодженої позиції.
Українські експерти теж попереджають про наслідки протистояння на Близькому Сході для України. Зокрема, політолог Олег Саакян в етері 24 Каналу пояснив ризики того, що Сполучені Штати Америки можуть затримувати певні партії зброї для України, з огляду на протистояння з Іраном.