Завдяки Україні попит на ракети до Patriot на Близькому Сході знизиться, – оглядач 

Надходила інформація, що країни Близького Сходу збивали іранські "Шахеди" ракетам до ЗРК Patriot, які коштують по кілька мільйонів доларів. Україна тут може сильно допомогти.

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Україна пропонує свої готові дешеві антидронові рішення, які здатні знизити потребу країн Близького Сходу в ракетах до Patriot. Адже зараз вони використовують їх фактично проти іранських безпілотників.

Чи можуть США перенаправити зброю для України на Близький Схід?

За словами Тимочка, Сполучені Штати використовують на Близькому Сході переважно ракетне озброєння, яке Україна не отримує. Також не варто забувати про ті ж ракети до ЗРК Patriot.

Вже були оцінки, що на Близькому Сході запускали по 5 ракет з Patriot по іранських "Шахедах". А тут надходить наша дешева та ефективна антидронова система. Зрозуміло, що потреба в такій кількості ракет на Близькому Сході знизиться,

– зазначив Тимочко.

На його думку, оці натяки зі Сполучених Штатів про перенаправлення допомоги – це чергова спроба залякати та тиснути на Україну. Трамп регулярно цим займається.

Військові та політичні експерти розповіли 24 Каналу, чи дійсно Сполучені Штати можуть перенаправити частину ракет ППО для України на Близький Схід.

