Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Украина предлагает свои готовые дешевые антидронные решения, которые способны снизить потребность стран Ближнего Востока в ракетах к Patriot. Ведь сейчас они используют их фактически против иранских беспилотников.

Могут ли США перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток?

По словам Тимочко, Соединенные Штаты используют на Ближнем Востоке преимущественно ракетное вооружение, которое Украина не получает. Также не стоит забывать о тех же ракетах к ЗРК Patriot.

Уже были оценки, что на Ближнем Востоке запускали по 5 ракет с Patriot по иранским "Шахедам". А тут поступает наша дешевая и эффективная антидроновая система. Понятно, что потребность в таком количестве ракет на Ближнем Востоке снизится,

– отметил Тимочко.

По его мнению, эти намеки из Соединенных Штатов о перенаправлении помощи – это очередная попытка запугать и давить на Украину. Трамп регулярно этим занимается.

