Українські ракети для ППО: у Fire Point відповіли, чи реально їх виготовити

Україна потребує власних ракет для ППО на тлі регулярних масованих атак Росії і нестачі перехоплювачів. Тому дедалі частіше постає не лише питання, чи реально їх виготовляти, а й на якій технічній базі це можна зробити.

Співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в ефірі 24 Каналу пояснив, чи реально Україні отримати власні ракети для ППО. За його словами, така перспектива вже не виглядає суто теоретичною, але має кілька важливих умов.

Fire Point уже пропонують основу для власних ракет ППО

Тему власних ракет для ППО Штілерман пов'язав не лише з українськими потребами, а й із ширшим запитом на нові системи захисту в Європі. Саме в такому контексті у Fire Point запропонували ідею пан'європейського балістичного щита Freya. За задумом компанії, мова йде про платформу, на якій можна будувати новий перехоплювач для балістичних цілей.

До уваги! Fire Point робить ставку на постійні випробування дронів і щодня тестує нові навігаційні рішення, антени, двигуни та системи наведення. У компанії також працюють над крилом-баком для збільшення дальності, автоматичним наведенням на основі map matching і посиленням FP-2, який застосовують по ППО, командних пунктах і скупченнях сил.

У компанії кажуть, що для цього вже є технічна база. Йдеться про виріб, створений за логікою ракети С-400, але в легшому композитному виконанні. Саме таку платформу Fire Point і пропонує розвивати далі разом із партнерами.

Прохідна ідея цієї ініціативи в тому, що ми зробили перехоплювач, який є клоном С-400, але він легший, бо композитний,

– пояснив Штілерман.

Окремо у Fire Point наголошують, що готові відкрити партнерам програмну частину й алгоритми керування. Для них це важливо не лише з технічного погляду, а й з політичного, бо йдеться про зброю, яка не повинна залежати від зовнішнього дозволу чи дистанційного втручання після передачі. Саме на такій платформі, за задумом компанії, і можна розвивати перехоплювач для балістичних цілей.

Ми готові відкрити весь софт і всі алгоритми. Там немає жодного "кілсвіча", ми не можемо дистанційно вимкнути цю систему після того, як передали її,

– наголосив він.

Найскладнішим технічним питанням Штілерман назвав головку самонаведення. Водночас, за його словами, навіть без неї можливий інший підхід, коли ракета отримує координати від наземних станцій і працює через uplink.

Міжнародний консорціум може пришвидшити створення ракети для ППО

У Fire Point визнають, що швидкого серійного результату тут чекати не варто, бо одним із найскладніших вузлів залишається головка самонаведення. Саме тому компанія пропонує рухатися через міжнародний консорціум, а не замикати розробку в межах однієї країни.

Зараз ми запропонували створити міжнародний консорціум. Перші перехоплення, я думаю, будуть у 27-му році,

– пояснив він.

Окремо співзасновник Fire Point звернув увагу, що Україна має перевагу в швидкості рішень і гнучкості оборонного бізнесу. На його думку, в Європі подібні проєкти часто сповільнює надмірна бюрократія, тоді як нинішня безпекова ситуація вимагає значно швидшого підходу.

До слова: країни Близького Сходу дедалі активніше звертаються до України по допомогу у протидії дронам і розбудові ППО. Таку співпрацю пов'язують із можливим фінансуванням українських рішень, закупівлею ракет PAC-3 для Patriot, розвитком радіолокаційних систем і реінвестицією коштів у нові технології.

Саме тому питання власного виробництва зброї він пов'язує не лише з обороною, а й із реальною незалежністю держав.

Якщо ви не маєте власної зброї, яку самі виробляєте і на використання якої вам не потрібні дозволи інших країн, то ви не маєте суверенітету,

– наголосив Штілерман.

Він додав, що нинішній перебіг подій у світі лише підштовхує Європу до такого висновку. Тому, за його словами, питання власних перехоплювачів для ППО стосується вже не лише оборонної промисловості, а й ширшого розуміння безпеки та незалежності.

