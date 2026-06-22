Ворог вдарив по виробництву українських БпЛА "Генерал Черешня"

Російські війська завдали удару по одному з виробництв української defence-tech компанії "Генерал Черешня". На щастя, внаслідок атаки працівники не постраждали.

Про це повідомили у соцмережах компанії.

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Які наслідки ворожого удару?

У компанії заявили, що були готові до такого сценарію, адже всі розуміють, в якій реальності щодня працюють українці.

Залізо і техніка – це відновлюваний ресурс, а люди – ні. Саме тому ми щасливі, що наші усі співробітники живі та здорові,

– йдеться в офіційній заяві.

За словами представників компанії, виробництво "Генерал Черешня" не зупиняється – попри російські атаки.

Удар по виробництву також підтвердив засновник компанії Ярослав Гришин. Він зазначив, що зараз компанія продовжує оцінювати масштаби завданих збитків та визначає обсяг відновлювальних робіт.

Ворогу не вдасться нас зупинити. Навпаки, ми продовжуємо працювати в турборекативному режимі 24/7, щоб як можна швидше та болючіше відповісти,

– додав Гришин.

Довідка. "Генерал Черешня" – українська defence-tech компанія, що спеціалізується на розробці та серійному виробництві ударних FPV-дронів, безпілотників на оптоволокні, дронів-перехоплювачів повітряних цілей та БпЛА літакового типу.

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