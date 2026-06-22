Про це повідомили у соцмережах компанії.

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Які наслідки ворожого удару?

У компанії заявили, що були готові до такого сценарію, адже всі розуміють, в якій реальності щодня працюють українці.

Залізо і техніка – це відновлюваний ресурс, а люди – ні. Саме тому ми щасливі, що наші усі співробітники живі та здорові,

– йдеться в офіційній заяві.

За словами представників компанії, виробництво "Генерал Черешня" не зупиняється – попри російські атаки.

Удар по виробництву також підтвердив засновник компанії Ярослав Гришин.