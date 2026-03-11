Успішно знищуємо, – у бригаді "Рубіж" розповіли про нові методи протидії дронам-ждунам

Російські окупанти застосовують дрони-ждуни, зокрема розміщуючи їх на дорогах. Сили оборони України для протидії використовують наземні роботизовані комплекси. Боротьба з такими ворожими безпілотниками передбачає комплекс заходів.

На цьому в етері 24 Каналу наголосив начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зазначивши, що цей комплекс дій складається з роботи НРК, мобільних вогневих груп з застосуванням помпових рушниць, дронів типу Mavic зі скидами.

Дивіться також На будинку було 18 дронів-ждунів, – офіцер НГУ про тактику росіян зі знищення нашої логістики

Чи складно виявляти дрони-ждуни?

Кожного ранку як тільки видимість дозволяє українські військові розпочинають проводити кропітку роботу з виявлення ворожих дронів-ждунів та знищенню їх. Як розповів Борисенко, зазвичай противник встановлює ці засоби на логістичних шляхах.

Ці безпілотники очікують миті, коди дорогою почне рухатися техніка СОУ для того, щоб потім піднятися в повітря й уразити транспорт.

Щодня здійснюється величезний обсяг роботи, аби цьому завадити. На це витрачається великий ресурс. Більшу частину дронів-джунів ми успішно знищуємо,

– констатує начальник розвідки дивізіону "Рубіж".

Він зауважив на тому, що не так вже й важко помітити ці дрони, адже поки що природа така, що зелені немає, а сам засіб ураження доволі значного розміру. Зі слів Борисенка, цей безпілотник обладнаний котушкою з оптоволокном, боєприпасом, має велику батарею, аби в нього була змога тривалий час бути в режимі очікування й вести спостереження за дорогами.

Однак всі дрони звичайно не знайдеш і по всіх не відпрацюєш. Вони продовжують створювати нам проблеми й несуть доволі велику небезпеку для нашого транспорту,

– підсумував Борисенко.

Зауважте! Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський повідомив, що сьогодні Україна має інструменти для протидії дронам-ждунам на оптоволокні, використовуючи лазерний промінь. Він розчищає шляхи й знищує оптоволокно, тоді БпЛА втрачає сигнал.

Що ще відомо про російські дрони-ждуни?